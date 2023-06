Sabato 10 giugno, alle 18, al Politema di Tolentino, si terrà la Cerimonia di chiusura del 32° Anno accademico 2022/2023 dell’Università delle Tre Età Unitre di Tolentino. Si svolgerà secondo il consueto rituale: presentazione del nuovo programma, encomio solenne al volontariato dei docenti e visione finale di un video dei lavori manuali prodotti in alcuni dei tanti laboratori dell’associazione.

Sarà poi dato l’annuncio di una novità di rilievo, in quanto l’Unitre di Tolentino è stata di recente firmataria insieme al rettore dell’Università degli Studi di Macerata, John Mc Court, di un “accordo di collaborazione scientifica” triennale. In base ad esso, per tre anni, l’Ateneo organizzerà ufficialmente per l’Associazione eventi, convegni e specifici corsi a titolo gratuito. Per l’anno accademico 2023/2024 l’intesa riguarderà un corso di grande valenza formativa “Dalla democrazia ateniese alla democrazia digitale: la costruzione della leadership e la partecipazione popolare nel corso dei secoli” . Referenti del progetto sono per l’associazione la presidente Mirella Valentini e per l’Ateneo la vice direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici, nonché docente di Storia Romana e di Epigrafia Latina, Simona Antolini.

«Quanto ottenuto – commenta Valentini – è frutto di trentadue anni di lavoro e di relazioni iniziate dal compianto professor Nicola Raponi, nostro primo presidente ed allora docente dell’Unimc, il quale seppe creare attorno alla sua Unitre un seguito di consensi, contributi e collaborazioni poi conservati ed incrementati da un gruppo di illuminati e generosi docenti a titolo personale. Non va taciuto – conclude l’attuale presidente – l’apporto organizzativo della struttura: oculato nelle scelte, determinato nei necessari supporti ed ormai accreditato sul territorio».