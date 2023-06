di Gianluca Ginella (foto di Fabio Falcioni)

Un lungo tricolore che dall’alto si srotola affacciandosi su piazza Vittorio Veneto, nel cuore di Macerata, e vessilli rossi e blu ad addobbare le finestre della caserma dei carabinieri e della biblioteca Mozzi Borgetti.

La festa dell’Arma in piazza esce dall’amarcord per tornare ad essere il presente. Il presente di oggi con i carabinieri che sono tornati a festeggiare la loro fondazione in un clima che riporta a ciò che era prima del Covid. Lo ha sottolineato anche il colonnello Nicola Candido, comandante provinciale dei carabinieri, questo ritorno tra la gente perché la vita dei carabinieri è stare tra le persone.

«Torniamo a festeggiare la fondazione all’aperto, come richiesto da tanti cittadini, l’Arma vive con loro e per loro» ha detto il colonnello, che ha sottolineato anche la location in cui ci si trovava a festeggiare: piazza Vittorio Veneto, con la cornice della chiesa di San Giovanni finalmente restaurata ed elevata a cattedrale. Tanti i presenti alla cerimonia scandita nei suoi passaggi dal maggiore Giulia Maggi, comandante della Compagnia di Tolentino.

Il colonnello Candido ha poi preso la parola e sottolineato l’importanza dell’unità d’intenti di carabinieri, polizia, guardia di finanza in termini di prevenzione: «quello che non accade è un successo di questa unità di intenti, anche se non trova enfasi o spazio sui media. Macerata è un esempio, non è un caso se recentemente è salita nella speciale classifica riguardante tutti i capoluoghi di provincia. I carabinieri non faranno mancare il loro apporto e la loro vicinanza dal capoluogo di provincia al più lontano centro urbano».

Un cenno ai risultati: in un anno dal primo giugno 2022 al 30 maggio 2023 i carabinieri di Macerata hanno perseguito 6.700 reati, scoprendone gli autori in 1.683 casi, arrestate 150 persone e denunciate 1970. «Sono risultati importati che si devono prevalentemente alle stazioni carabinieri supportante quando necessario dagli altri reparti. Una particolar attenzione è stata data al contrasto del fenomeno della violenza di genere: 134 i casi, di cui 75 sono maltrattamenti in famiglia, 41 stalking, 18 violenze sessuali «per lo più contro compagne, fidanzate, mogli – ha spiegato il comandante provinciale. Ci sono stati 123 denunciati e 20 arrestati. Sono numeri ancora preoccupanti, indicativi che tanto ancora si deve fare in questo ambito». Altro ambito il controllo nei cantieri e nel settore lavoro: «particolare attenzione è stata data nei cantieri della ricostruzione», ha detto Candido sottolineando l’importanza di dare dignità al lavoro.

Sono poi stati consegnati gli encomi ai militari che si sono distinti, tra i premiati i carabinieri che hanno indagato sul caso di maltrattamenti in una scuola di Tolentino, con due arresti, quelli che hanno scoperto l’autore di 8 incendi dolosi nell’entroterra, quelli che hanno salvato una donna che lo scorso aprile aveva tentato il suicidio a Macerata, i militari che hanno scoperto una banda dedita ai furti nelle gioiellerie. Encomio anche al capitano Massimo Amicucci per il lavoro svolto nella missione in Kosovo e ora tornato a dirigere la Compagnia di Civitanova.

La cerimonia è stata accompagnata dalle musiche dell’orchestra di fiati “Insieme per gli altri”, diretta, per l’occasione, dal maestro Emiliano Bastari.