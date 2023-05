Approvati dalla Giunta i nove interventi di miglioramento e adeguamento della viabilità rurale per la tutela del rischio idrogeologico nelle strade di campagna del Comune di Recanati, rivisitati nei costi secondo il prezziario regionale 2023, pronti per l’immediata procedura dell’appalto dei lavori.

Gli interventi, facenti parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 hanno un costo complessivo di 190.414,67 euro, di cui 133.290,27 euro finanziati con i Fondi della Regione Marche e la restante parte finanziati con fondi comunali.

«Per ridurre il rischio di dissesto idrogeologico è fondamentale insistere su azioni di previsione, prevenzione e mitigazione degli effetti. – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – Con l’approvazione dei progetti procederemo subito all’appalto dei lavori. Tragedie come quelle a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi impongono una maggiore attenzione al nostro suolo, una risorsa preziosa, la cui difesa viene troppo spesso sottovalutata».

Un bando vinto dal Comune di Recanati che prevede azioni di viabilità rurale e forestale, sostegno per investimenti non produttivi in aree oggetto di accordo agroambientale, impianto e mantenimento di sistemi agroforestali, sostegno per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico e per il miglioramento ambiente, tutela del suolo e prevenzione del rischio idrogeologico.

«I mutamenti climatici e lo sfruttamento del suolo rendono sempre più fragile il territorio, e le alluvioni che hanno colpito il nostro Paese ci ammoniscono sulla necessità di dedicare la massima attenzione a questo aspetto, per evitare di dover fronteggiare situazioni analoghe – ha affermato l’assessore all’Ambiente Michele Moretti – Stiamo portando avanti una politica di prevenzione e di difesa del suolo che, oltre ad attuare interventi di messa in sicurezza, punti alla riqualificazione dei territori stessi».

I lavori interesseranno le seguenti strade comunali: Vicinale corta di Castelfidardo, Vicinale di Passatempo, Vicinale di Spiccalardo (marino), Vicinale di Fonte provata, Vicinale di Stucchetto, Vicinale Opera Pia, Vicinale Villa Ladra, Vicinale di Cantalupo, Vicinale della Cura e Vicinale Vallememoria.