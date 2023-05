Appaltati i lavori per la progettazione esecutiva e l’esecuzione degli interventi per la ricostruzione della Scuola Primaria “B. Gigli” di Recanati alla ditta Coccia Vincenzo s.r.l. con i fondi della ricostruzione del Sisma 2016, reperiti dall’Amministrazione comunale.

«Oggi siamo ad una svolta importante per la ricostruzione della scuola primaria “B. Gigli” un obiettivo prioritario per la nostra Amministrazione – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – dopo il complesso iter burocratico passato, pieno di lunghi tempi di attesa nel rispetto delle molteplici norme, finalmente potranno iniziare i lavori di ricostruzione. Siamo certi che la nuova scuola sarà un vanto per la nostra bella città».

La ditta di Mosciano Sant’Angelo in provincia di Teramo ha presentato in sede di gara l’offerta economicamente più vantaggiosa, pari ad 4.729.412,07 euro a cui si aggiungono 197.788,92euro per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale netto di 4.927.200,99 euro, oltre Iva e cassa previdenziale.

«Un lavoro paziente e costante, senza scoraggiarsi quando le questioni sembravano sempre più complicate – ha affermato l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Fiordomo -. Perché ce lo hanno sempre chiesto le famiglie e le insegnanti, che fin dal giorno della chiusura hanno voluto con convinzione che la Gigli continuasse a vivere lì, dove è sempre stata. Uffici e tecnici hanno svolto un grande lavoro e questo è un passaggio decisivo. Ora sotto con la progettazione finale per avviare il cantiere in autunno».

La suddetta aggiudicazione diverrà efficace con l’esito positivo delle verifiche dei requisiti dichiarati dall’operatore economico aggiudicatario in sede di gara. La ricostruzione della Scuola Beniamino Gigli metterà a disposizione della comunità un nuovo e moderno edificio scolastico su un’area catastale di circa 3.430 mq di proprietà comunale, dimensionato per due sezioni, completo di spazi per normali attività didattiche, collettive, complementari, relativi servizi e vani accessori.