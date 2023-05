I ragazzi del “Dart Club HeadShot” Caffè La Torre a Montefiore di Recanati, capitanati da Davide Angeloni, hanno conquistato la B Cup e rappresenteranno le Marche ai campionati italiani di freccette in programma il 3 e 4 giugno a Pieve di Cento, in provincia di Bologna, assieme al “Dart Club Miro chi e chiappo là” di Castelfidardo.

La squadra del presidente Luca Biagiola ha staccato il pass domenica scorsa al circolo Santa Maria di Fabriano, dove si sono svolte le finali regionali di freccette e l’assegnazione dei posti per disputare la fase nazionale. «Un trofeo meritatissimo, per il lavoro svolto durante l’anno – commenta il numero uno -. Adesso testa e cuore ai campionati italiani per toglierci altre soddisfazioni». I ragazzi del “Dart club headshot” Caffè La Torre a Montefiore di Recanati si sono classificati secondi a pari merito con il Dart Club Never 180 Potenza Picena nella fase regionale vinta dal Dart Club Supersonic di Sambucheto, che si è confermato campione regionale 2023.