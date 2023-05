di Luca Patrassi

Scade in questi giorni il mandato di Giorgio Piergiacomi come amministratore delegato dell’Apm ed è possibile che il sindaco Sandro Parcaroli possa definire in queste ore la scelta del sostituto, in pole c’è il commercialista maceratese Stefano Quarchioni.

Intanto ieri sera, nella sala riunioni a piano terra di Palazzo Conventati si sono riuniti in tanti per parlare delle sorti della municipalizzata. C’erano i vertici della Apm quindi i consiglieri di amministrazione e il presidente Gianluca Micucci Cecchi, c’erano il sindaco Sandro Parcaroli e molti assessori comunali, ovviamente compresi le assessore ai Trasporti (Laura Laviano) e alle Municipalizzate (Oriana Piccioni), i capigruppo consiliari della maggioranza. Forse per dare aria ai locali era stata lasciata aperta anche la finestra su piaggia della Torre . Da fuori si sono sentite distintamente delle urla, ma chi ha udito si è subitorassicurato sapendo che si trattava di una sede del Comune e magari quelle voci devono anche essergli poi risuonate familiari.

L’incontro si è aperto con l’assessora Laura Laviano che ha chiesto al presidente Gianluca Micucci Cecchi info sullo stato di salute del servizio trasporto urbano dell’Apm e sulle corse in essere dopo le ipotesi di taglio di 47 di esse. La domanda ha suscitato una vivacissima reazione del presidente, la situazione è comunque poi tornata alla normalità. Il solito film, quello che va in scena da mesi: il Comune chiede conto all’Apm e l’Apm cerca di coinvolgere il Comune. Il sindaco comunque dovrebbe ufficializzare a breve termine alcune nomine, tra le altre quella di amministratore delegato. Il nome ricorrente è quello appunto di Stefano Quarchioni. Non è passata inosservata la richiesta di spiegazioni, avanzata da uno degli autorevoli personaggi presenti, sulla differenza tra società consortile di primo livello e di secondo livello. A fine anno scade il termine per arrivare alla società unica di gestione e il fatto che qualche amministratore chieda che differenza c’è tra un sistema e l’altro è sicuramente un bel passo in avanti.