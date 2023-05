di Luca Patrassi

Più del nuovo ospedale, del sottopasso ferroviario, dei quattro milioni per ristrutturare l’Helvia Recina, a far discutere in città è la pista da sci in materiale plastico riciclabile a Fontescodella che il Comune ha ipotizzato di realizzare con i fondi del Pnrr finalizzati all’impiantistica sportiva. Ad occuparsene oggi è il consigliere comunale di Macerata Insieme David Miliozzi che chiede all’amministrazione comunale di aggiornare sull’iter della vicenda e di prendere in esame l’ipotesi dell’archiviazione della pista da sci per passare allo skiroll, una sorta di sci su rotelle praticabile su strada. Va detto che la questione, con relative polemiche e suggerimenti operativi, sta attraversando trasversalmente maggioranza ed opposizione facendo emergere visioni contrastanti anche all’interno delle stesse. Inutile aggiungere che spaccature sul tema si registrano anche in giunta, in questo ultimo caso la novità sarebbe un progetto condiviso da uffici ed assessorati tecnici. Basti pensare all’ultima uscita dal sindaco Sandro Parcaroli che l’aveva definita inutile e dell’incarico affidato pochi giorni dopo per la progettazione.

Ecco comunque cosa è scritto nella mozione firmata da Miliozzi: «Quasi un anno fa la giunta di Macerata ha firmato la determina di affidamento dell’incarico di 1800 euro per la progettazione preliminare, affidato alla società bergamasca Neve Plast, il sindaco, non più di un mese fa, ha dichiarato a mezzo stampa che quello della pista da sci è uno spreco di soldi e che quindi tale pista non sarebbe mai stata realizzata». Fatta questa premessa, Miliozzi rileva che «all’albo pretorio del Comune di Macerata è apparsa in questi giorni una determina di affidamento di un incarico professionale da 19 mila euro per la validazione della progettazione definitiva ed esecutiva “degli impianti sportivi di Fontescodella, due campi da padel e una pista per l’avviamento allo sci”» ed infine il consigliere di opposizione chiede all’Amministrazione comunale di «informare il Consiglio comunale sulle proprie intenzioni rispetto al progetto della succitata pista da sci in sintetico» e di «prevedere un intervento alternativo e meno impattante, come ad esempio un percorso di skiroll».