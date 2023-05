Al Centro giovanile “Pippo per gli Amici” si festeggia la fine delle attività dell’anno 2022-2023. L’appuntamento è per domenica alle 16,30 nei locali dell’ex mercato coperto, “Ciascuno cresce solo se sognato” è il titolo dell’evento organizzato da Pars e Comune di Corridonia.

Una vera e propria Festa dell’inclusività, che segna la fine di un percorso di condivisione durato un intero anno e durante il quale, come è successo sempre in questi mesi, famiglie e bambini si ritroveranno insieme. Dopo i saluti istituzionali dell’Amministrazione comunale, il programma prevede un’interpretazione di poesie di autori stranieri dal titolo “E’ necessario piantare, madre”, condotta da Fabiana Vivani. Si terrà poi una performance musicale intitolata “L’inclusione tra note e versi”, diretta dall’insegnante Natalia Marinov. E poi tantissime attività ludico-ricreative. Un ultimo appuntamento, quindi, con il quale si vuole tirare le fila rispetto a quanto realizzato durante un anno molto inteso, considerata la ripresa delle attività dopo 3 lunghi anni all’insegna del Covid. In questa occasione infatti, le operatrici e i bambini iscritti mostreranno il lavoro fatto con una rassegna di foto e lavori trasversali a tutti i laboratori: musicale, artistico e teatrale. A seguire alcune performances in cui i bambini si cimenteranno in ciò che hanno appreso in questi mesi.

«Al centro dell’evento, dichiara Gessica Stizza, responsabile Pars del Cag – verranno quindi messi i bambini ed il percorso educativo intrapreso, nell’ottica della crescita e della conoscenza di sé stessi. Il titolo dato all’evento, del resto, richiama un po’ questo: “Ciascuno cresce solo se sognato” è infatti una citazione di un famoso poeta nonché educatore italiano, che concepiva l’educazione come un percorso di crescita personale a partire dalle inclinazioni della persona. Ed è con questo spirito che il CAG si è svolto e con cui vuole terminare l’anno: creare un luogo d’incontro in cui si affiancano i bambini per aiutarli a tirare fuori il sé che ancora non c’è ma che sognano di essere».