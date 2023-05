Mercoledì alle 17,30 si terrà l’ultimo appuntamento della stagione del ciclo di incontri organizzati dagli Amici dello Sferisterio: è dedicato al cartellone del Macerata Opera Festival 2023, l’ospite è Laura Cosso. “Io Gelo e Ardo – La Declinazione della Passione in Lucia, Carmen e Violetta: l’opera tra musica, teatro e letteratura”. Un pomeriggio dedicato alla fusione di tre arti affascinanti: la musica, il teatro e la letteratura e alla declinazione della passione nelle storie delle straordinarie protagoniste femminili di tre celebri opere in programma al Macerata Opera Festival: Lucia di Lammermoor, Carmen e Violetta Valéry. Ingresso libero fino a esaurimento posti. L’incontro ha il patrocinio del Comune di Macerata, dell’associazione Arena Sferisterio e la collaborazione di Sistema Museo.

«Lucia di Lammermoor, opera di Gaetano Donizetti, la giovane nobile scozzese che si innamora di Edgardo, membro di un clan avverso alla sua famiglia. La loro passione proibita e i conflitti familiari, le sue emozioni tormentate e il suo struggente amore conducono Lucia verso un destino tragico – si legge in una nota degli organizzatori -. Carmen, l’iconica opera di Georges Bizet, la gitana spagnola di spirito libero e ribelle. La passione e il magnetismo irresistibile di Carmen catturano l’attenzione di tutti coloro che la incontrano. Attraverso la sua lotta per mantenersi indipendente e libera, esploreremo le dinamiche complesse delle sue relazioni e la forza travolgente della sua personalità. Infine, Violetta Valéry, protagonista della Traviata di Giuseppe Verdi. Violetta, la cortigiana parigina che scopre l’amore autentico con Alfredo Germont, ma il suo passato e le convenzioni sociali la costringono a fare sacrifici dolorosi. Il percorso di redenzione di Violetta, le sue sfide interiori e la sua lotta contro la società che la circonda, attraverso la magnifica musica e la profonda caratterizzazione di Verdi.

Durante l’incontro Laura Cosso, docente di arte scenica al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, scrittrice, regista e divulgatrice, accompagnerà il pubblico nelle emozionanti storie di Lucia, Carmen e Violetta. Attraverso l’analisi delle loro passioni, dei loro conflitti interiori e delle scelte che le rendono personaggi indimenticabili, scopriremo come la musica, il teatro e la letteratura si fondono per creare un’esperienza artistica coinvolgente e un’occasione per avere una prospettiva sulla rappresentazione delle emozioni umane e sull’importanza delle storie nella nostra comprensione del mondo. L’incontro si terrà anche ad Ancona, giovedì 25 maggio alle 17,30 nella libreria Fogola.