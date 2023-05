Un sabato all’insegna dell’agricoltura sociale e dell’inclusione è quello che ha visto l’ampia partecipazione di numerose associazioni, istituzioni e cittadini all’evento conclusivo di “CI-Tengo”, acronimo di “CIbo sano e cura del TErritorio”: una nuova gestione organizzativa, per favorire il collocamento lavorativo di soggetti esposti a maggiore fragilità sociale.

L’evento si è tenuto nell’azienda agricola Savoretti di Recanati con un incontro pubblico dal titolo “Agricoltura sociale e tirocinio di inclusione. Quali possibilità per le persone con fragilità?” che ha visto la partecipazione della Regione, gli interventi del sindaco di Recanati Antonio Bravi e del vice di Loreto Nazzareno Pighetti con delega alle Politiche sociali, del consigliere comunale di Recanati con delega all’Agricoltura Stefano Miccini, di Angela Genova dell’Università di Urbino, di Carla Moretti dell’Università Politecnica delle Marche, di Chiara Marconi a nome dell’Ufficio servizi sociali del Comune di Recanati, di Massimiliano Savoretti dell’azienda agricola Savoretti, di Enrica Ferrara a nome dello Ial, insieme alle testimonianze dei beneficiari. Le conclusioni sono state affidate alla professoressa Paola Nicolini, assessora alle Politiche sociali di Recanati, in veste anche di docente dell’Università di Macerata.

«Durante l’incontro sono stati messi in luce i vari aspetti connessi all’agricoltura sociale e il valore profondo di tale tipo di iniziative, con i racconti delle esperienze di tirocini di inserimento lavorativo in particolare dedicati a persone con fragilità – ha dichiarato l’assessora Paola Nicolini -. Molte le realtà che hanno partecipato con loro rappresentanti, a testimonianza della importante rete di relazioni che le buone pratiche sono in grado di creare. Sono attività difficili da avviare, ma che una volta partite producono valore aggiunto al lavoro nei campi».

“Rete” è stata la parola chiave che ha attraversato tutti gli interventi e che è stata sottolineata anche nella relazione di Chiara Marconi, assistente sociale al Comune di Recanati, che ha in particolare seguito il progetto negli anni della sua realizzazione. A Stefano Miccini, Consigliere comunale di Recanati con delega all’Agricoltura, è stato rivolto l’invito a coinvolgere più realtà in questa tipologia di progetti a sfondo sociale.

“Ci tengo” è un progetto finanziato dalla Regione per stimolare economia e mercato in una direzione maggiormente inclusiva e sostenibile che ha unito le azioni dei Comuni di Recanati, Castelfidardo, Loreto, Osimo, l’azienda agricola Savoretti, il centro dell’impiego di Ancona lo Ial Marche e Legambiente Marche.