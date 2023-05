Domenica prossima alle 17.30, a Cingoli, si svolgerà la cerimonia di intitolazione del piazzale al centro dei viali cittadini al cingolano Luigi Cipolloni (1934-2009), benemerito imprenditore e promotore turistico, rappresentante e protagonista di una delle stagioni più felici della storia del turismo a Cingoli. La cerimonia cade nell’occasione del 25esimo anniversario dello storico evento turistico cingolano “Il serpe più lungo del mondo per il guinnes dei primati”, di cui Luigi Cipolloni fu ideatore e promotore. Evento che riscosse un enorme risultato mediatico, e che si attuò nella partecipazione di Cingoli al guinnes dei primati con la realizzazione, con la partecipazione dell’istituto alberghiero cittadino e di vari pasticceri e produttori locali, del dolce tipico cingolano (il serpe) nella misura record di 500 metri.

«Deliberando l’intitolazione a Luigi Cipolloni – ha detto il sindaco Michele Vittori – abbiamo voluto tributare il meritato riconoscimento a una figura che tanto ha dato e ha fatto per il “Balcone delle Marche” e con lui omaggiare tutto quel mondo dell’imprenditorialità locale nel settore dell’ospitalità e della promozione turistica, che in Cipolloni ebbe un riferimento, che ha segnato una bella e importante pagina della storia della nostra città». «Non casuale il luogo destinato – ha continuato il primo cittadino – il piazzale ricavato, dopo un attento intervento di riqualificazione, dall’ex pista di pattinaggio, si colloca all’interno dei nostri eleganti Viali alberati: luogo per eccellenza dell’ospitalità e dell’immagine turistica cingolana».

All’insegna e in linea col carattere turistico della cerimonia sarà presentato in anteprima il cartellone degli eventi della prossima stagione “Cingoli estate 2023”.

A celebrazione del 25esimo anniversario della partecipazione di Cingoli al guinness dei primati con “Il serpe più lungo del mondo” ci sarà una degustazione del celebre dolce tipico cingolano, realizzato per l’occasione dagli studenti dell’Ipseoa “Varnelli” di Cingoli.

Il pomeriggio si chiuderà con il concerto del gruppo “The Logical Song”.