Torna la Rassegna dei Sibillini

Non si è ancora spenta l’eco del concerto “Totus Tuus”, dedicato a San Giovanni Paolo II, al quale il Coro Sibilla ha partecipato sabato scorso e che ha avuto nel proprio tenore Alessandro Pucci un eccezionale interprete, che già si profila all’orizzonte la 38ma Rassegna dei Sibillini alla quale parteciperà, oltre al Coro Sibilla, la Coral di Lucinis di Lucinico (Gorizia). Sabato 27 maggio all’Orto dei Pensatori, suggestiva location all’aperto dell’Università degli Studi di Macerata, dalle 18,30 verranno eseguiti brani a cappella della tradizione popolare e di montagna. E’ prevista la partecipazione di autorità politiche, religiose e associazione Alpini e C.a.i. La Coral di Lucinis è un complesso corale sorto a Lucinico (Go) nel 1976 e attualmente diretto dal maestro Matteo Donda. Nella sua esperienza ultra quarantennale, la corale si è esibita in numerosi concerti e rassegne in Italia e all’estero, dove ha potuto stringere gemellaggi con complessi corali italiani, austriaci, tedeschi e bulgari. Fra le loro molteplici attività, ricordiamo la partecipazione a diversi concorsi corali ottenendo ampi consensi di pubblico e di critica. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nell’Aula Magna adiacente. L’ingresso è libero.