di Stefano Fabrizi

Ancora un weekend pieno di appuntamenti tra sagre, concerti, incontri e teatro. Per il bynight riapre lo Shada e c’è attesa per la bellissima Rebecca Parziale

APPUNTAMENTI DI VENERDI’ 19 MAGGIO

Civitanova – Inizia Civitanova Film Festival 2023. Al Cecchetti Giuseppe Battiston. L’attore friulano sarà il primo ospite del CFF 2023 e, al termine del film, incontrerà il pubblico. Si prosegue poi sabato 20 maggio, sempre al Cecchetti con un incontro con il regista Marescotti Ruspoli. Domenica 21 maggio si concluderà la prima parte del CFF23 con l’incontro con Giorgio Felicetti. Gli incontri citati sono tutti alle 21:15

Civitanova – Al Teatro Annibal Caro l’orchestra Form apre il “Civitanova Classica Piano Festival” con le musiche di Mozart, Haydn e Mendelssohn. Ore 21.15 – Biglietti a partire da 8 €.

Macerata – Venerdì 19 maggio e sabato 20 maggio alle 21 al Teatro di Villa Potenza(Borgo Nicolò Peranzoni, n. 111) atto finale dell’ElectricGuitars Land. Venerdì 19 si esibiranno Bad As, Emiliano Tessitore project, Andrea Martongelli, Gus G. Sabato 20 Black Banjo, Bad As, finale contest, Rowan Robertson, Michal Angelo Batio.

Ancona – La decima edizione di Tipicità in blu 2023 si svolge alla Mole Vanvitelliana di Ancona dal 18 al 21 maggio. Tante le iniziative nel corso della manifestazione dalle 9 alle 20 di ogni giorno. Il Festival celebra il mare e indaga i fenomeni della Blue Economy.

Ancona – Dal 19 al 21 maggio (alle 18) al Teatrino del Piano di Ancona va in scena Hänsel e Gretel una favola da tavola con Nicoletta Briganti e Natascia Zanni insieme a Lorella Rinaldi per la regia di Adriana Zamboni. Teatro ed educazione alimentare per cercare di conoscere cosa è più buono da mangiare (dai 3 agli 8 anni).

Senigallia – Francesco Cicchella in Bis! il 19 maggio al Teatro Le Muse di Ancona. Francesco Cicchella si gioca tutte le sue carte in un one man show esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e performances completamente inedite. Biglietti su ticketone.it

Pesaro – Prosegue la rassegna Classici per un anno. Quinto appuntamento, alle 18 nel Salone Meataurense di Palazzo Ducale di Pesaro, dove Enrico Capodaglio racconterà Il Libro del Cortegiano di Baldassarre Castiglione. Ad accompagnarlo, i lettori Tommaso Andruccioli, Consuelo Speziali, Brunella Paolini e Adriana Trogu delle Voci dei Libri APS.

Morro d’Alba – Dal 19 al 21 e 31 maggio si svolgerà a Morro d’Alba la 41^ Festa del Cantamaggio a cura de La Macina. Diverse le location e gli orari

Cagli – L’edizione 2023 della Festa della Pipa si terrà il 19, 20 e 21 maggio ed è completamente rinnovata nella sua formula grazie alla sinergia tra Pipa Club Italia, amministrazione comunale, Regione Marche e Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino. Diverse le location e gli orari

Monsano – Dal 19 al 21 maggio la cinquantesima edizione del Palio di San Vincenzo. Tre giorni di festa che coinvolgono un intero paese.

Jesi – Ultime battute per la Stagione concertistica “Linfa”, promossa dalla Scuola Musicale “G.B.Pergolesi” di Jesi. Penultimo appuntamento quello alle 21 nella chiesa di San Nicolò con il sestetto di voci “Glissando Vocal Ensemble”.

Jesi – L’Associazione Culturale Teatrale e Cinematografica “G. Bruciaferri” di Poggio San Marcello presenta Lì ‘l bar de vincè non solo pè’l caffè, commedia brillante in due atti di Emanuela Corsetti. La rappresentazione alle 21:15 al Teatro Pergolesi di Jesi. info e prenotazioni: Biglietteria Teatro Pergolesi: 0731 206888 – [email protected]

Pesaro – Angelo Branduardi alle 21 conclude la rassegna al Teatro Sperimentale di Pesaro

APPUNTAMENTI DI SABATO 20 MAGGIO

Appignano – Buongiorno Ceramica il 20 e 21 maggio. Inaugurazione del Colorful Garden al Giardino dei Tigli. Percorsi sull’arte ceramica con dimostrazioni dei Maestri artigiani dove si potrà sperimentare l’arte di creare la ceramica al tornio.

Macerata – Heroes-Storie di Rinascita torna al Teatro Lauro Rossi di Macerata (dalle 21). Sul palco quattro protagonisti che portano delle forti testimonianze di vita e forza di volontà: Daniele Cassioli, Jacopo Corona, Martina Giammarini e Manuel Bortuzzo.

San Severino- Una grande anteprima del 32° San Severino Blues Marche Festival con l’artista che ha vinto 3 Grammy Awards per il miglior album di blues contemporaneo: Fantastic Negrito. L’artista ha aperto il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara. L’appuntamento è alle 21:30 all’interno del palasport Ciarapica in via Mazzini 33, invece che in piazza del Popolo Posto unico in piedi € 25 + d.p. Prevendita su Ticketone – (posti limitati consigliato acquistare i biglietti in prevendita).

Corinaldo – Alle 21.15, al Teatro Carlo Goldoni di Corinaldo, è in programma il concerto dell’Orchestra di fiati Insieme per gli altri, diretta dal M° Gianpiero Ruggeri. Il concerto rientra nel programma di Mi Vola Il Gusto.

San Costanzo – Prosegue la rassegna primaverile della Biblioteca Don Antonio Betti di San Costanzo: protagonista del prossimo incontro, in programma alle 17.30, sarà un romanzo per ragazzi, Come soffitto il cielo, scritto dall’autrice urbinate Francesca Casadei. Info: Biblioteca Comunale “Don Antonio Betti” presso Palazzo Cassi, piazza della Vittoria 9 – San Costanzo (PU) Tel. 3517340503 – e-mail: [email protected] – www.sistemabibliotecariocometa.it

Pesaro – Alle 18 alla Sala della Repubblica del Teatro Rossini di Pesaro Non tocchiamo questo tasto, concerto-conferenza di Luca Ciammarughi. Info: www.wunderkammerorchestra.com.

Pesaro – Sabato 20 maggio alle 21 alla Chiesa dell’Annunziata di Pesaro Cantiere aperto “per la vita” (residenza di allestimento) scritto e diretto da Francesca Garolla, vincitrice del Premio Valeria Moriconi. Futuro Della Scena 2022 con Viola Graziosi in collaborazione con AMAT & Teatri di Pesaro. Info: www.amatmarche.net

Pergola – Al Teatro Angel dal Foco di Pergola alle 21 di sabato 20 maggio per la rassegna Teatri d’Autore va in scena Pancake a colazione. Info: www.amatmarche.net

APPUNTAMENTI DI DOMENICA 21 MAGGIO

Ripe San Ginesio – Si (ri)parte con Riverberi dalla Pinacoteca comunale di Ripe San Ginesio (Via Dante Alighieri, 24), dove alle 11:30 il musicista / pittore Alfredo Laviano trasformerà una tela bianca in uno strumento musicale, dando vita ad un’estemporanea ed originale opera pittorica. Questo evento può essere acquistato con scalapay: paghi in 3 rate in 3 mesi. 18App e Carta del Docente.

Jesi – Nel nome della grande attrice Valeria Moriconi, torna a Jesi Francesca Garolla, autrice, dramaturga e regista, vincitrice del “Premio “Valeria Moriconi 2022 – Futuro della scena”. L’assegnazione del premio, lo scorso anno, ha consentito all’artista di lavorare su un nuovo progetto drammaturgico che verrà presentato al pubblico al Teatro Pergolesi di Jesi alle 17, il suo “Per la vita”, spettacolo fuori abbonamento che chiude la stagione di Prosa 2023 di Jesi.

Senigallia – Simone Cristicchi e Amara saranno al Teatro la Fenice di Senigallia alle 21 con “Torneremo ancora-Concerto mistico per Battiato”. Informazioni Biglietteria del Teatro La Fenice tel. 071/7930842 e 335/1776042 [email protected] e AMAT tel. 071/2072439 amatmarche.net

Ancona – Alle 20:30 Teatro Sperimentale Ancona una ricca serata di spettacolo con la presenza di tanti artisti regionali che metteranno a disposizione il loro talento e naturalmente la propria arte per la raccolta fondi a sostegno della Lega del Filo d’Oro.

Gli appuntamenti del bynight nelle Marche tra aperture e chiusure. Alla discoteca Azure di Pollenza c’è Rebecca Parziale. Torna lo Shada a Civitanova

I locali aperti venerdì 19 maggio

La Terrazza di San Benedetto del Tronto open air che festeggia l’inaugurazione del venerdì Estate 2023. Hola Chica, il format con musica reggaeton e latin urban. Domani “Never Stop Dreaming” Performance dj Gorilla, Mat dj.

A San Benedetto del Tronto al Crunch “Una canzone per te” e domani Cena spettacolo. Dj set ed allegria.

I locali aperti sabato 20 maggio

Alla discoteca Azure di Pollenza Stardust Night. Closing Party. Guest Rebecca Parziale, influencer divenuta molto popolare dopo la sua partecipazione al reality Il Collegio 2021.

Torna lo Shada di Civitanova . Il locale degli Ascani ritrovo simbolo della movida civitanovese parte con la serata del sabato. “Sea You” è il titolo dell’inaugurazione della stagione estiva The opening Event Summer Season 2023

Il Mamamia di Senigallia dà il via all’estate con l’apertura del giardino. 7 ambienti musicali, alternative music, 10.000mq open air.

Torna al Donoma Club di Civitanova con una extra date closing party con i Latin Power, per l’ultima volta in questa stagione invernale il party dedicato alla musica più caliente del momento, quella hiphop, rnb, reggaeton, moombahton & latinhouse.

In piena attività anche il Sottovento di Numana; il Madeira di Civitanova e il Jonathan di San Benedetto del Tronto

I locali aperti domenica 21 maggio

Al VirgolaZero1 di Civitanova Techno Republic. Dj: Mattia Trani, Carlo Russo, Paolo Ottone, Romitek, Ronny Valente e Tzone.

In collaborazione con marcheinfinite.com