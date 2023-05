Sabato, in viale Giovanni XXIII a Tolentino, la cerimonia ufficiale di intitolazione del campo di basket a Maria Cogoi Reggio. I lavori di riqualificazione della struttura sportiva sono stati finanziati dal Comune, dalla Regione Marche e da Simonelli Group. Dopo lo scoprimento della targa, il taglio del nastro e la benedizione, seguirà il saluto delle autorità e degli ospiti. Il campo sarà poi finalmente inaugurato con le partite degli atleti dell’associazione Basket Tolentino che per anni è stata fondata e presieduta da Maria Cogoi Reggio.

«Invitiamo la cittadinanza e gli sportivi in particolare, a partecipare a questa grande festa che rende omaggio – precisano il sindaco Mauro Sclavi e la vice Alessia Pupo – a una persona che ha contribuito fattivamente alla crescita psicofisica di tanti ragazzi e ragazze. Maria Cogoi Reggio prima come insegnante e poi come instancabile fondatrice e animatrice dell’Associazione Basket è stato un punto di riferimento per tanti anni, anche a livello regionale, divenendo di fatto “mamma della pallacanestro” di Tolentino. L’impianto è stato realizzato con il contributo della precedente Amministrazione comunale, della Regione Marche, grazie alla sensibilità della Simonelli Group e della nostra Amministrazione che ha cercato i fondi mancanti per migliorare ulteriormente l’opera. Un esempio positivo di sinergia e collaborazione a più livelli, tra Amministrazioni comunali, Regione e sponsor privati che ha consentito la piena riqualificazione di un impianto sportivo che è anche un importante punto di aggregazione per uno dei quartieri più popolosi della città».

«L’atteso momento che tutti gli appassionati di pallacanestro della nostra città stavano aspettando –hanno scritto i dirigenti dell’associazione Basket Tolentino – sta finalmente per arrivare, sabato pomeriggio ci sarà la cerimonia di inaugurazione del campo all’aperto di viale Giovanni XXIII dopo i lavori di ristrutturazione e la conseguente intitolazione alla nostra cara Maria Cogoi Reggio. Maria è stata a Tolentino la “mamma della pallacanestro”, da sempre promotrice dei sani valori dello sport soprattutto in età giovanile, una donna di sport che ha vissuto per lo sport. Siamo onorati ed emozionati di poter vedere il suo nome su quel campo da gioco, che per molti tolentinati è stato il modo in cui si sono avvicinati e appassionati al nostro amato sport. Per anni il “campetto” è stato un luogo di fraternizzazione e condivisione, ed è per questo che siamo entusiasti di vedere e sentire le parole dei ragazzi che non vedono l’ora di tornare a correre sul quel campo».