Nuova allerta arancione per buona parte delle Marche, esattamente come oggi, anche per domani la Protezione civile ha emanato un bollettino per criticità idraulica e idrogeologica nelle province di Ancona, di Pesaro e Urbino e in parte in quella di Macerata. Oggi le piogge hanno causato molti problemi sulle strade tra frane e allagamenti. Tanti i disagi, anche sulla superstrada dove è caduta una pianta mentre a Macerata è stata chiusa una strada a causa di smottamenti. La nuova allerta parte da mezzanotte e dura per tutta la giornata di domani.