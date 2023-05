Allerta meteo arancione da mezzanotte in diverse province delle Marche: Macerata, Ancona, Pesaro e Urbino. La Protezione civile ha emesso l’allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica. A Macerata il Comune, vista l’allerta, ha aperto il Coc. Nel Maceratese l’avviso riguarda pioggia (con allerta verde per i temporali), vento e mare. Nel resto delle Marche c’è allerta gialla.

«Attivata la fase di preallarme nelle zone centro settentrionali delle Marche» dice la Regione in una nota in cui l’assessore Stefano Aguzzi, che ha la delega alla Protezione civile, dice che «In campo tutti gli strumenti per attenzionare e monitorare nella maniera più puntuale possibile l’evolversi della situazione meteorologica. Dopo il messaggio di allertamento – spiega l’assessore regionale – è scattata subito la fase di preallarme. A partire da questa notte verrà rafforzato il personale della Soup (Sala operativa unificata permanente). E’ prevista inoltre l’attivazione delle Soi (Sale operative integrate) di Pesaro – Urbino e di Ancona e è convocato il Cor (Centro operativo regionale, in collegamento con tutte le Prefetture – Utg regionali alle 18 del 15 maggio pertanto tutti gli strumenti a disposizione – continua Aguzzi – sono stati messi in campo per attenzionare e monitorare nella maniera più puntuale possibile l’evolversi della situazione meteorologica. Nelle prossime ore quindi si raccomanda sempre la massima attenzione e seguire le indicazioni dei Comuni».

La Regione nella nota conclude che «sono previste precipitazioni diffuse con cumulate moderate e in alcune aree elevate, più insistenti nella parte centro settentrionale, con venti sostenuti lungo la costa. Si potranno verificare fenomeni diffusi di instabilità di versante e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. Si prevede inoltre che le precipitazioni continueranno, a fasi alterne, fino alla giornata di giovedì».