di Stefano Fabrizi

Fine settimana ancora pieno di appuntamenti nonostante i cartelloni di prosa stiano chiudendo. Diversi i concerti con i personaggi della musica italiana come Fabio Concato, Fabrizio Moro e Max Pezzali. Non manca una data zero con Human Nature Live – A Tribute To Michael Jackson al Teatro La Fenice di Senigallia.

APPUNTAMENTI DI VENERDI’ 12

Macerata – Aperitivi europei nel centro storico. Così il capoluogo di provincia festeggia l’Europa. Appuntamenti dal pomeriggio fino a tarda sera venerdì e sabato.

Tolentino – Un divertentissimo fuori programma che vede protagonista uno dei grandi della comicità italiana. In anteprima assoluta alle 21,15 Dario Cassini presenta al Politeama di Tolentino il suo nuovo ed esilarante spettacolo Sballando con le stelle…Un’esperienza Selvaggia! Uno spettacolo di Dario Cassini e Massimiliano Papaleo, scritto con Daniele Ceva.

Ancona – Doppia data per Max Pezzali che arriva al PalaPrometeo di Ancona il 12 e 13 maggio (ore 21). MAX30, il tour #hitsonly nei Palasport si conferma come l’evento più entusiasmante e sorprendente dell’anno: non si spegne la voglia di fare festa nei palazzetti di tutta Italia al suono di brani epici che da trent’anni uniscono diverse generazioni. Organizzazione vivoconcerti e best eventi. Biglietti tiketone.

Ancona – Riflettori sulla civiltà picena nel pomeriggio alla Villarey. Sarà presentato, con il patrocinio del Comune di Ancona, venerdì prossimo 12 maggio alle ore 16.30 presso l’Aula “Giuliano Conti” nella Facoltà di Economia (ex Caserma Villarey) il volume in due tomi degli atti del Convegno internazionale “Archeologia Picena”, con tutte le nuove scoperte e le più recenti interpretazioni relative alla civiltà Picena.

Ancona – L’incontro con il teologo, biblista e pensatore P. Alberto Maggi dalle 18 al Teatro Sperimentale concluderà la ventiseiesima edizione della storica rassegna “Le Parole della Filosofia.

Senigallia – Alle 21 lo show Human Nature Live – A Tribute To Michael Jackson al Teatro La Fenice di Senigallia. È una data zero. Attivata una speciale promo biglietti under 20 in vendita on line sui circuiti TicketOne (www.ticketone.it), Ciaotickets (www.ciaotickets.com), nelle prevendite abituali autorizzate TicketOne (https://www.ticketone.it/help/outlets/) e Ciaotickets (https://www.ciaotickets.com/punti-vendita) e presso la biglietteria del Teatro La Fenice (071.7930842).

Senigallia – Ancora un evento speciale venerdì 12 maggio al Cinema Gabbiano di Senigallia, dove alle ore 21:15 si terrà una proiezione speciale dell’acclamato film Elvis con la presenza in sala dell’italiano Aldo Signoretti, che per questo film ha ricevuto la candidatura all’Oscar 2023 per la categoria Trucco e Acconciatura.

Pergola – Teatri d’Autore fa tappa al Teatro Angel Dal Foco di Pergola con Entangled, ogni cosa è collegata di e con Gabriella Greison, regia di Emilio Russo. Informazioni: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053, [email protected] Prevendite biglietti (da 8 a 15 euro) presso biglietterie circuito viva ticket. Inizio spettacolo ore 21.15.

APPUNTAMENTI DI SABATO 13

Recanati – Incontri d’autore. Il primo appuntamento della stagione 2023 degli eventi organizzati dal Centro Mondiale della Poesia e della Cultura è “Incontri d’Autore”, in programma sabato 13 maggio alle 18 all’auditorium del Centro Mondiale della Poesia. I poeti Tiziano Broggiato e Loretto Rafanelli presenteranno le loro opere e dialogheranno con il professor Umberto Piersanti. Interventi musicali con Ernesto Quintero al violino.

Villa Potenza – Al Bar Teatro Bocciofila di Villa Potenza ancora un weekend di musica, in attesa dell’Electric Guitar Lands 2023 in programma per il 19 e 20 maggio, momento veramente clou della stagione dei concerti dal vivo. Sabato 13 maggio alle ore 21:00 è tempo dei Back2Bass. Domenica 14 maggio alle ore 19:30 il palco è per gli Hurricane Night.

Loreto – Dalle ore 9:30 alle 12:30 sarà un giorno speciale alla Liberi Reggiomonte International School. I bambini con le loro famiglie potranno partecipare al “Science Day”, il primo evento aperto al pubblico organizzato dall’innovativa scuola creata da Iginio Straffi all’interno della Rainbow a Loreto. Un’iniziativa unica dove i partecipanti potranno scoprire, divertendosi, il mondo della scienza insieme al Professor Vincenzo Schettini de La Fisica che ci piace. Info: www.liberireggiomonte.com – Via Brecce 257, Loreto – 071 7506 7200 – [email protected]

Ancona – Fabio Concato uno dei pochi cantanti italiani che ha una stretta familiarità con il jazz propone un concerto improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio ed il faceto, un lungo viaggio dal 1977 (anno del suo esordio discografico) ad oggi. Il Musico ambulante tour fa tappa anche al Teatro delle Muse di Ancona alle 21. Organizzato da Aurora Eventi. Biglietti su Tiketone.

Location varie – Al via la XV edizione di Grand Tour Musei, in programma da sabato 13 maggio Notte dei musei a giovedì 18 maggio Giornata Internazionale dei musei. Un viaggio alla scoperta del patrimonio storico culturale conservato negli istituti marchigiani, promosso dall’assessorato alla Cultura e dalla Fondazione Marche Cultura, in collaborazione con il MiC – Ministero della Cultura Direzione Regionale Musei Marche e il Coordinamento Regionale Marche di ICOM Italia.

Montecarotto – Sabato 13 maggio al Teatro Comunale di Montecarotto una giornata di Teatro Sociale Marche. Alle ore 18 l’incontro pubblico, ad ingresso gratuito “Facciamo il punto”.

Alle 21 si chiude la rassegna teatrale “Perdere la testa” con “In Faccia al mare”, esito finale del laboratorio di Teatro Integrazione della Rete del Sollievo di Jesi Asp Ambito 9 e del Teatro Giovani Teatro Pirata, in scena gli utenti del servizio, la regia di Lucia Palozzi e Arianna Baldini

San Costanzo – La Biblioteca Don Antonio Betti di San Costanzo ospiterà un altro autore di rilievo per la rassegna primaverile: alle 17.30 il pesarese Roberto Livi presenterà il suo ultimo romanzo intitolato Solo una canzone. Info: Biblioteca Comunale “Don Antonio Betti” presso Palazzo Cassi, piazza della Vittoria 9 San Costanzo (PU) Tel. 3517340503 – e-mail: [email protected] – www.sistemabibliotecariocometa.it

APPUNTAMENTI DI DOMENICA 14

Civitanova – Vincenzo Schettini, l’influencer che ha conquistato i più giovani, ospite al centro commerciale “Il Cuore Adriatico” con il suo libro “La Fisica che ci Piace”. Domenica 14 maggio dalle 15,30, sarà a Civitanova per incontrare lettori, studenti e follower in un esclusivo firmacopie.

Civitanova – Il Palco Laboratorio Musicale propone domenica 14 maggio una giornata di musica al teatro Annibal Caro di Civitanova. Si inizia alle 17 con Una Musica può fare. Alle 21.15 sarà dato spazio a Il Palco in coro. Per entrambi gli appuntamenti l’ingresso e libero, con registrazione sul sito: www.eventbrite.it. Info: Teatro Rossini 0733 812936 – Teatro Annibal Caro 0733 892101.

Ancona – Fabrizio Moro sarà in concerto al Teatro delle Muse di Ancona con “Live 2023 – Racconti Unplugged”, il tour nei teatri più importanti d’Italia, che regalerà al pubblico uno spettacolo unico ed emozionante in una dimensione teatrale intima e coinvolgente. I biglietti sono disponibili in prevendita su ticketone.it e nei circuiti di vendita abituali. Per info: www.friendsandpartners.it

Senigallia – Si terrà a partire dalle ore 16:30 la cerimonia di premiazione del prestigioso Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi”, ideato e presieduto da Lorenzo Spurio e organizzato dall’Associazione Culturale Euterpe APS di Jesi. L’iniziativa si terrà presso l’Auditorium San Rocco nella centrale Piazza Garibaldi a Senigallia.

Senigallia – Inti Illimani & Giulio Wilson al Teatro La Fenice di Senigallia domenica 14 maggio ore 21 con Agua World Tour.

Mondavio – Mombaroccio – Doppio appuntamento con Andar per Fiabe. Al Teatro Apollo di Mondavio appuntamento con Alla ricerca di un mondo morbido di Monica Santoro ed Eva Miškovičova del Teatro dell’Elce e alComunale di Mombaroccio con Il Circo Pouët, microcirco di marionette, burattini e altri affabulatori di Francesca Montanari e Yoan Degeorge.

Il tempo ballerino frena le riaperture ma il bynight nelle varie location delle Marche va avanti tra closing party e tanta musica

I locali aperti il 12 maggio

Si balla al Crunch di San Benedetto del Tronto e alla discoteca Azure di Pollenza

I locali aperti il 13 maggio

E’ già partita con la sua stagione estiva la Terrazza di San Benedetto del Tronto: sabato è “Never Stop Dreaming” Performance dj Gorilla, Mat dj.

Al Sottovento di Numana cena spettacolo e dopocena con dj Francesco Luv, voce Paolo Balestrieri. Alla Discoteca Le Dome e Baladì di Torre San Patrizio Tco cup night, la festa esclusiva del torneo più atteso dell’anno.

Aperte la Discoteca Luxury Porto San Giorgio e Jonathan di San Benedetto del Tronto.

Tempo di closing party al Miù di Marotta , Miami Club di Monsano, Brahma di Civitanova Much More Club Matelica e Donoma Club di Civitanova

I locali aperti il 14 maggio

Domenica dalle ore 18 al Petè di Civitanova White Party 2023. Per accedere al party è obbligatorio munirsi del pacchetto di chewing-gum che troverete alla Romana

1970. White dress code. Domenica dalle 14 Till Late al VirgolaZero1 di Civitanova.

In collaborazione con marcheinfinite.com