L’uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Secondo l’accusa il 61enne avrebbe impedito ai figli della compagna di chiamare la madre e di andarla a trovare a casa, inoltre avrebbe impedito alla donna di alzare le tapparelle e di spostare gli oggetti della casa, le avrebbe controllato il telefono, imposto di vestirsi come voleva lui, le avrebbe impedito di uscire di casa senza che lui l’accompagnasse, e ancora, dice l’accusa, avrebbe minacciato di morte il figlio della donna. L’uomo è inoltre accusato di avere, in diverse occasioni, costretto la donna ad avere rapporti sessuali con lui. I fatti contestati sarebbero avvenuti a Tolentino tra il 2015 e il settembre 2021. Oggi l’udienza davanti al gup è stata rinviata dopo che è stata rigettata la richiesta di patteggiamento. L’imputato è difeso dall’avvocato Paolo Marchionni.

(Gian. Gin.)