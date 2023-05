La Recanatese si appresta a scrivere una nuova pagina entusiasmante della propria storia. Giovedì playoff a Gubbio, in appena un anno dalla Serie D alla fase della stagione di Serie C dalla quale uscirà la quarta promozione in Serie B.

«Questi playoff sono un premio più che meritato per il percorso di crescita che abbiamo fatto – afferma Alessandro Sbaffo, che a breve incontrerà la società per discutere del rinnovo (leggi l’articolo) -. Un cammino straordinario, partito con la promozione in Serie C e lo Scudetto dilettanti che ancora portiamo sul petto, poi questa nuova stagione che è iniziata in salita e si è chiusa con un decimo posto che al di la delle vicissitudini del Siena ci vedeva inizialmente fuori solo per il quoziente reti.

I playoff sono una grande occasione per questo gruppo che è cresciuto molto, sta bene, si è allenato sempre al massimo e credeva nella possibilità anche nel periodo di stallo in attesa dell’ufficialità. Arriviamo all’appuntamento di Gubbio tranquilli, in una buona condizione generale e con il morale alto. E’ una partita secca, dobbiamo vincere e ci proveremo, contro una squadra molto forte.

A differenza dei play out, negli spareggi promozione puoi giocare in modo più sciolto e sereno. Mi piace questo confronto tra due realtà simili, Gubbio e Recanati, città ricche di storia e di tradizione, due borghi incantevoli e due regioni, Marche e Umbria, cosi belle e ospitali. Sul piano calcistico Gubbio e Recanati magari non hanno la tradizione di altre realtà, ma sicuramente hanno lavorato bene e costruito percorsi importanti. I playoff sono una tappa importante, la Recanatese vuole meritarseli giocando una bella partita. Per la città, per i tifosi che ci seguiranno, per i bambini e le famiglie che sono venute allo stadio a sostenerci. Ci tengo molto».