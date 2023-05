di Andrea Cesca

La Recanatese sarà ai nastri di partenza dei playoff di Serie C. La squadra allenata da Giovanni Pagliari giovedì sera alle 20.30 scenderà in campo allo stadio “Pietro Barbetti” di Gubbio nel primo impegno degli spareggi promozione per la Serie B. Il tribunale federale nazionale, presieduto da Giuseppe Rotondo, ha infatti sanzionato il Siena con quattro punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. La società era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica (mancato pagamento dei contributi Inps e Irpef). Inoltre alla dirigenza è stata inflitta un’ammenda di mille euro, il presidente Emiliano Montanari è stato inibito per 4 mesi e 15 giorni.

Il sodalizio leopardiano sfiderà il Gubbio di Piero Braglia, già battuto nel match d’andata in Umbria lo scorso 13 novembre per 1 a 3 con le reti di Sbaffo, Alfieri e Carpani. La Recanatese non avrà alternative alla vittoria per superare il turno.

Attraverso il proprio direttore tecnico Jose Cianni, la Recanatese ha fatto sapere che a breve si incontrerà con il capitano Alessandro Sbaffo per rinnovare il contratto. Il giovane Filippo Guidobaldi (classe 2004) di Offagna che ha messo a segno anche un gol è finito nel mirino di alcune società di Serie B ed una di Serie A.