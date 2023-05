di Michele Carbonari

Al termine dell’ultima giornata di campionato, Palombese e Amatori Appignano si ritrovano appaiate in fondo alla classifica del girone F di Seconda categoria.

Sarà necessario lo spareggio, questo fine settimana, per decretare la retrocessione diretta, la perdente, e la sfidante della Sefrense ai playout, la vincente, in programma nel prossimo weekend. La squadra di D’Artagnan conquista un punto grazie al pareggio in casa contro la capolista San Claudio (mantenuta l’imbattibilità), mentre i biancorossi cadono di misura a Petriolo: decisivo nella ripresa Fusari di testa sugli sviluppi di un angolo. Entrambe chiudono la graduatoria a quota 22. Due lunghezze più avanti la formazione di Campetella, che compie il balzo in avanti in virtù del blitz nella tana della Pennese: determinanti Biordi (al volo dal limite) e Mancini (punizione). Nei quartieri alti già decisi gli abbinamenti playoff: la vincente fra Juventus Club Tolentino e Borgo Mogliano affronterà la Vigor Macerata, già al prossimo turno grazie agli undici punti di vantaggio sulla quinta. Sabato scorso, però, gli arancioblu di mister Bonfigli rimediano una sonora sconfitta “tennistica” in trasferta contro gli inseguitori bianconeri di Ruffini. Man of the match Traorè, autore di una tripletta (serpentina in area, ruba palla agli avversari e di testa servito da Llaque Romero), gloria anche per Lanciotti (svetta sull’angolo di Riganelli), Salvatelli (incornata sul piazzato di Llaque Romero) e Llaque Romero stesso (anche lui slalom in area). Sconfitta interna, indolore e di misura per i biancorossi di Persichini, per mano di Bompadre del Ripesanginesio. Con il minimo scarto conclude in bellezza la stagione anche l’Atletico Macerata: il secondo portiere Grappone para un rigore, il biancorosso Trifiletti realizza quello che piega la Belfortese. Il Pioraco cala il tris fra le mura amiche e piega il Pievebovigliana, travolto dalle reti di Cicconi, Ciciani e Ferretti. Dividono la posta in palio Vis Gualdo e Treiese: Pierantonelli (mancino) risponde a Birrozzi (di testa su sponda aerea di Annessi), Pasqui centra un incrocio dei pali.

Nel girone E il Montecassiano secondo in classifica aumenta a dodici i punti di vantaggio sullo United Civitanova e lo estromette dai playoff. La squadra di Marsili non va oltre il 2 – 2 a Casette d’Ete (per gli ospiti gonfiano la rete Emili su punizione e Serantoni in rovesciata). Mentre un guizzo di Azzarone nel primo tempo trascina di misura i rossoblu di Carinelli in trasferta contro l’Academy Civitanovese, condannata invece a disputare i playout in trasferta contro il Recrativo (a reti inviolate in quel di Santa Maria Apparente). Il Montecassiano approda dunque al prossimo turno playoff, dove sfiderà la vincente fra Real Telusiano e Real Porto, nell’ultima giornata entrambe corsare. I rossoblu di Nerla in rimonta a Recanati contro il Csi (sblocca Belelli) trascinati da Bianchetti e Macellari (doppio assist di Giri). I ragazzi del tandem Rinaldoni – Sampaolesi violano il campo della Promos grazie a Garcia (calcio piazzato) e Pandolfi (servito da Filippetti).

Un punto a testa e terzo tempo nel derby fra Aries Trodica (Giustozzi dopo uno scambio con Menghini, che poi si mette in proprio e realizza a fil di palo) e Morrovalle (Roberto Giacomelli segna in diagonale e Zemrani dopo una serpentina in area). Termina due a due anche il match della Monteluponese contro la Corva, autore di una doppietta bomber Bugiolacchi in ottimo stato di forma (conclusione dalla distanza e in mischia sugli sviluppi di un angolo). Il Porto Potenza solo nel finale cade di misura contro la capolista Pinturetta (Gleboki centra un legno, poi il gol decisivo). La società rossonera elogia il terzino sinistro Pepa per le 35 presenze stagionali fra campionato e coppa (dove ha saltato solo una gara per squalifica).

Nel girone C la Fabiani Matelica perde 4 a 3 fra le mura amiche contro il Misa ma festeggia la matematica salvezza. A segno Santucci, Parcaroli e Amore Bonapasta. Il Victoria Strada divide la posta in palio di fronte al proprio pubblico contro il Cupramontana, riacciuffato da Mazzi (finalizza un’azione di prima).

La top 11 (4-3-3): Grappone (Atletico Macerata); Sanseverinati (Real Porto), Gatti (Petriolo), Raffaeli (Victoria Strada), Flamini (Montecassiano); Bompadre (Ripesanginesio), De Santis (United Civitanova), Traorè (Juventus Club Tolentino); Ciciani (Pioraco), Bianchini (Real Telusiano), Mancini (Sefrense). All.: Carinelli (Montecassiano).

Il personaggio della settimana: Sidiki Traore (Juventus Club Tolentino). Il centrocampista bianconero realizza una tripletta e balza al secondo posto nella classifica marcatori, alle spalle di Francesco Patrassi della Vigor Macerata e al pari di Okere del Borgo Mogliano. La sua miglior stagione realizzativa in carriera, il miglior slancio per proseguire a segnare anche nei playoff.