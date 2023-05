TOLENTINO - L'evento da giovedì 11 a domenica 14 maggio. Sabato sera ospite Pippo Palmieri del programma Lo Zoo di Radio 105

Torna in piazza della Libertà a Tolentino il Festival del cibo di strada. Infatti da giovedì 11 a domenica 14 maggio, il centro storico ospiterà i migliori truck d’Italia per un viaggio nei sapori.

Le birre artigianali ed europee per degustazioni della bevanda al malto più amata al mondo e non mancherà la musica live tutte le sere con band e dj.

Sabato 13 direttamente dal programma Lo Zoo di Radio 105 Pippo Palmieri.

L’evento Street Food Festival è stato presentato nel corso di una conferenza stampa dall’Assessore alle Attività Produttive Fabiano Gobbi, dal Consigliere delegato Fabio Borgiani e dall’organizzatore Benito Mistichelli.

Saranno presenti circa 15 tra truck e desk che cucineranno specialità nazionali e internazionali. Si va dai tipici fritti misti con le olive all’ascolana, al “latinos grill” con bontà a base di carne, alla pizza fritta e pizza napoletana, all’asado argentino, al messicano, alle prelibatezze siciliane sia salate che dolci, agli arrosticini, alla bombetta pugliese. Non mancheranno le birre tedesche e ceche e novità la birra verde estratta dalla clorofilla.

Previsto un ricco programma di esibizioni live con i gruppi “I Pupazzi” che si esibiranno giovedì sera, i “Livello ’80” che venerdì sera faranno ballare tutti con la musica dance degli anni ’80, grande attesa per Pippo Palmieri che sabato porterà in piazza il travolgente divertimento dello Zoo di Radio 105 e infine domenica sera, concerto della band tributo dei Coldplay.

Previsto anche uno spazio per i più piccoli con giostrine e giochi gonfiabili, in piazza Mauruzi.