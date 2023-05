PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - I biancorossi espugnano Castel di Lama e raggiungono il Trodica, caduto nella tana della Monterubbianese, a quota 45. Entrambe distano dieci punti dall'Aurora Treia (riposo), appena dietro di loro il Casette Verdini (0-0 con il Corridonia)

di Michele Carbonari

La Civitanovese vince il miniderby con la Cluentina e approda matematicamente in Eccellenza (leggi l’articolo).

È il verdetto che emerge nella 14esima giornata di ritorno nel girone B di Promozione. I rossoblu di Nocera battono 3 a 1 i biancorossi di Canesin e a tre turni dal termine del campionato si portano a più 11 dall’Aurora Treia, nella giornata scorsa a riposo e avversaria sabato prossimo. Nel futuro weekend si deciderà una grande fetta per i playoff. Infatti, la squadra di Passarini (55 punti) al momento vanta dieci lunghezze esatte dal quinto posto e dunque accederebbe alla finale del raggruppamento. Ma tutto può ancora accadere.

Alle spalle dell’Atletico Centobuchi terzo (49), il Matelica aggancia a quota 45 il Trodica caduto all’inglese nella tana della Monterubbianese. I biancorossi di Ciattaglia (stop forzato nella prossima giornata) sbancano invece Castel di Lama grazie ai gol nel primo tempo di Papa (assist dalla destra di Rango) e Ferretti (di coscia sugli sivluppi del corner di Merli). Rallenta il Casette Verdini (44 al pari del Monturano Campiglione), costretto alla divisione della posto in palio a reti inviolate fra le mura amiche dal Corridonia, ancora in lotta per la salvezza (da segnalare la traversa di Ulivello). Muove la classifica anche il Potenza Picena, a Monticelli: Capitani trova il gol dell’1 a 1, mentre Abbrunzo colpisce una traversa, sfuma la vittoria. Oggi i giallorossi festeggiano un importante anniversario: «8 maggio 1983, 40 anni fa la Potentina veniva promossa per la prima volta in Promozione grazie al pareggio per 0-0 al “San Francesco” di Trodica».

La top 11 (4-3-3): Fall (Corridonia); Capitani (Potenza Picena), Menchi (Casette Verdini), Martinelli (Corridonia), Merli (Matelica); T. Gianfelici (Cluentina), Tidiane (Casette Verdini), Moriconi (Trodica); Garcia (Civitanovese), Pietrani (Potenza Picena), Pepa (Matelica). All.: Nocera (Civitanovese).

Il personaggio della settimana: Francesco Nocera (Civitanovese). L’esperto allenatore di origine campana non tradisce le aspettative di inizio campionato e conduce in porto (Eccellenza) la formazione rossoblu. Dopo la sconfitta ai rigori in Coppa di metà settimana ricarica e motiva la squadra per superare l’ultimo ostacolo in campionato e tagliare il traguardo al primo posto matematico.

PROMOZIONE B (14° giornata di ritorno):

Atletico Centobuchi – Futura 96 4-0

Casette Verdini – Corridonia 0-0

Castel di Lama – Matelica 1-2

Civitanovese – Cluentina 3-2

Grottammare – Passatempese 0-3

Monterubbianese – Trodica 2-0

Monticelli – Potenza Picena 1-1

Palmense – Monturano Campiglione 1-1

Riposa: Aurora Treia

CLASSIFICA: Civitanovese 66, Aurora Treia 55, Atletico Centobuchi 49, Trodica e Matelica 45, Casette Verdini e Monturano Campiglione 44, Potenza Picena 37, Monticelli e Monterubbianese 34, Palmense 33, Corridonia 31, Cluentina e Passatempese 30, Futura 96 26, Castel di Lama 25, Grottammare 23.

PROSSIMO TURNO:

Aurora Treia – Civitanovese

Cluentina – Casette Verdini

Corridonia – Monterubbianese

Futura 96 – Monticelli

Monturano Campiglione – Grottammare

Passatempese – Castel di Lama

Potenza Picena – Palmense

Trodica – Atletico Centobuchi

Riposa: Matelica