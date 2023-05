TOLENTINO - Incontro venerdì sera alla Biblioteca Filelfica sul volontariato

Il Ser.Mi.T (Servizio Missionario Tolentino) compie 30 anni e li festeggia con don Vinicio Albanesi. Trent’anni di volontariato, nato da un’iniziativa di don Rino Ramaccioni e di Maria Antonietta Bartolozzi, inizialmente per sostenere i missionari in alcuni Paesi, specialmente in Africa, in India ed in Brasile; poi, negli anni, il sostegno è stato portato anche in Italia e a Tolentino per sostenere chi aveva difficoltà ad arrivare a fine mese: ora il Sermit è attivo, all’estero, attraverso le adozioni a distanza, e in città attraverso i servizi erogati, come i pacchi alimentari o il Centro di Ascolto.

Insomma 30 anni di attività grazie soprattutto ai volontari, che si sono avvicendati in questi anni. E per festeggiare questo anniversario importante per la città, il Sermit, con il patrocinio del comune di Tolentino, invita i cittadini ad un incontro con il fondatore della Comunità di Capodarco di Fermo, don Vinicio Albanesi, sul tema ‘Il volontariato: profezia nella città’, che si svolgerà venerdì 12 maggio alle ore 21,15 all’auditorium della Biblioteca Filelfica in largo Fidi.