MACERATA - Mozione presentata dai dem, primo firmatario Ricotta: «Sulla stagione lirica la città investe ingenti somme di denaro mentre i live, pur attirando numerose persone in città, non lasciano nulla»

Sferisterio, il pop toglie spazi e incassi alla lirica? La discussione serpeggia da qualche tempo in città, l’emergere del cartellone della stagione lirica e i concerti live stanno appunto suscitando alcune riflessioni. Quattro consiglieri del Pd (il gruppo è di cinque, unico assente Andrea Perticarari) hanno presentato una mozione per chiedere chiarimenti sulla questione e impegnare l’amministrazione comunale a guida Parcaroli a tenere tenere fermo il timone sulla centralità della stagione lirica in Arena. Il Pd, primo firmatario il capogruppo Narciso Ricotta, osserva che «l’Associazione Sferisterio gestisce il più importante monumento cittadino, la nostra Arena: il Comune investe ingenti risorse per sostenere la stagione lirica che tutti gli anni viene realizzata allo Sferisterio che ha legato la sua immagine a questo genere artistico».

La prima osservazione: «Allo Sferisterio vengono svolte anche altre iniziative che mai, però, sono state predominanti rispetto alla sua vocazione lirica: da anni allo Sferisterio, infatti, si svolgono, a fine stagione estiva, anche dei concerti di musica pop senza, però, far venir meno la centralità della stagione lirica. Quest’anno il Comune ha programmato ben otto concerti di musica pop: The Lumineers, Simply Red, Deep Purple, David Garret, Mr. Rain, Robert Plant feat Suzi Dian, Madame e Massimo Ranieri». La situazione: «Da una parte abbiamo Sferisterio Live con un numero consistente di concerti e con cantanti di elevata popolarità e dall’altra una stagione lirica che sotto la nuova direzione non ha creato con il territorio quell’entusiasmo delle precedenti gestioni (Micheli e Minghetti)».

Le criticità secondo il Pd: «Si rischia di mettere in concorrenza i due eventi (Stagione Lirica e Sferisterio Live) che si svolgono allo Sferisterio, nello stesso periodo e con una fascia di utenza in parte coincidenti. Tutto ciò non fa altro che penalizzare ambedue le iniziative artistiche con il rischio più grave di offuscare la citata vocazione alla lirica dello Sferisterio con pregiudizio della stessa stagione lirica». Un danno anche economico: « Sulla stagione lirica la città investe ingenti somme di denaro mentre i concerti di Sferisterio Live, pur attirando numerose persone in città, non lasciano nulla all’Associazione Sferisterio perché gli organizzatori, che ricevono in uso la bellissima Arena, rimborsano solo le spese di gestione e apertura del monumento. Insomma, sarebbe opportuno fare una riflessione sulla vocazione futura dello Sferisterio: luogo principalmente della lirica o di altro? Riflessione necessaria prima che le cose cambino nei fatti senza un confronto preventivo». La richiesta Democrat all’amministrazione comunale: «mantenere ferma la vocazione alla lirica dell’Arena Sferisterio come prevalente su ogni altra iniziativa che pure, lodevolmente, si potrà organizzare nell’Arena limitatamente al rispetto dell’indirizzo di cui sopra».