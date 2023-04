IL PRESIDENTE Mattarella ha conferito le onorificenze: sono 32 per le Marche

Sono nove i nuovi Maestri del lavoro in provincia di Macerata. Si tratta di Irma Tabacco della Ottaviani di Recanati; Saura Romagnoli, sempre della Ottaviani di Recanati; Massimiliano Piampiani della Tecnofilm di Sant’Elpidio a Mare; Massimo Montesi, Enel; Giorgio Giorgetti, Te.Ma di Camerino; Leandro Giusti, Carnj società cooperativa agricola di Cingoli; Marco Di Luzio, della Cnh Industrial di Jesi; Luigi Carpiceci, della Fedrigoni di Pioraco e Castelraimondo; Graziano Ciurlanti della Fileni di Cingoli.

Come consuetudine il 1° Maggio di ogni anno il presidente della Repubblica conferisce la decorazione “Stella al merito del lavoro”. Anche quest’anno saranno 1000 i lavoratori dipendenti su una platea di oltre 18 milioni di lavoratori, ai quali vengono riconosciute perizia, laboriosità, buona condotta morale e che abbiano contribuito ad innovare, migliorare i processi aziendali o delle misure di sicurezza, capacità di preparare le nuove generazioni. Tuttavia, sebbene la nomina decorrerà dal 1° maggio la consueta cerimonia per la consegna della Stella e dell’attestato avverrà il prossimo 5 dicembre in concomitanza con la celebrazione dei cento anni della “Stella al Merito”, con una specifica “Giornata della Stella al merito del lavoro”. I lavoratori marchigiani che otterranno la onorificenza saranno 32 così ripartiti: 5 per la provincia di Pesaro-Urbino, otto per la provincia di Ancona, 9 per la provincia di Macerata che dunque risulta essere nelle Marche quella con più onorificenze, 3 per il Fermano e 7 per l’Ascolano.