PORTO POTENZA - Completato il primo step di riqualificazione nel blocco più recente della scuola dell'infanzia

Nei giorni scorsi è stato completato il primo step di riqualificazione del blocco di più recente costruzione della scuola dell’infanzia Coloramondo di Porto Potenza. «La ditta Santolini, incaricata dei lavori – spiega il Comune – ha provveduto a sostituire la pavimentazione in legno, danneggiata a causa dell’umidità di risalita. A questo punto i prossimi interventi riguarderanno l’efficientamento dell’illuminazione interna e la riqualificazione dei pergolati esterni. Per quanto riguarda il secondo blocco della struttura, è in corso la progettazione per la sua completa demolizione e ricostruzione».