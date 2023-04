PORTO RECANATI - Mercoledì 28 giugno il sociologo inviterà a ripensare la genitorialità, la scuola e il rapporto tra le generazioni

“Lezioni di sogni”: un vero e proprio viaggio alla scoperta del futuro delle nuove generazioni. Un viaggio attraverso il quale, mercoledì 28 giugno all’Arena Gigli di Porto Recanati, Paolo Crepet inviterà a ripensare la genitorialità, la scuola e il rapporto tra le generazioni. Psichiatra e sociologo, laureatosi in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova, quindi in Sociologia all’Università di Urbino. Si è specializzato in Psichiatria nella clinica psichiatrica dell’Università di Padova. Autore di numerosi saggi sul disagio della contemporaneità. Paolo Crepet, offrirà il frutto della sua lunga esperienza, attingendo dai suoi ricordi personali e dalle sue pubbliche riflessioni. “Lezioni di sogni” è un viaggio provocatorio, ricco di spunti di riflessione volti alla comprensione e al supporto delle giovani generazioni. Un’opportunità unica nel suo genere, da cogliere per costruire un futuro migliore insieme ai giovani, ricevendo nuovi stimoli e preziosi consigli da uno dei maggiori esperti in materia.

Info: Isolani Spettacoli, 3880543554 e [email protected].