RECANATI - A bordo della vettura anche la figlia della donna, di sei anni, illesa. Lo scontro è avvenuto in via Nazario Sauro intorno alle 14,30

Schianto in curva tra pullman e auto, ferita una 40enne di Montelupone che si trovava sulla sua vettura con la figlia (di circa sei anni, illesa). È successo intorno alle 14,30 a Recanati, in via Nazario Sauro.

Per cause in corso di accertamento, la vettura, che andava in direzione del centro di Recanati e il bus, che viaggiava in direzione opposta, si sono scontrati in una curva. Immediati i soccorsi sul posto, con la Croce Gialla di Recanati e i vigili del fuoco di Macerata e di Osimo. I pompieri si sono occupati di estrarre dall’abitacolo della vettura, una Ford Puma, la 40enne per poi affidarla alle cure degli operatori sanitari. Dopo le prime cure sul posto, il 118 ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha poi trasportato la 40enne a Torrette. La bambina a bordo dell’auto è rimasta illesa. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia locale di Recanati per occuparsi dei rilievi.