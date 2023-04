INTERVENTO dei vigili del fuoco a Macerata in viale Leopardi. Un altro ramo è caduto sul marciapiede in via Carducci

Maltempo e vento forte: rami caduti e alberi spezzati. Qualche intervento dei vigili del fuoco in mattinata tra Macerata e Recanati per alcuni rami che sono finiti sui marciapiedi o in mezzo alla strada a causa delle forti raffiche di vento. Nessun disagio particolare, né tantomeno danni o feriti. A Macerata un paio gli interventi: uno in via Carducci, traversa di corso Cairoli, dove un piccolo ramo è caduto sul marciapiede e l’altro lungo la passeggiate delle mura, in viale Leopardi, dove a spezzarsi è stato un grosso tronco. In questo caso l’area è stata delimitata e interdetta ai pedoni, per poter rimuovere l’albero.