ANNIVERSARIO - Domani si celebrano i 171 anni della fondazione del Corpo. I dati del 2022: denunciati 1.307 reati, 37 le persone arrestate dalla polizia. La Stradale ha ritirato 266 patenti. Oltre 15mila le chiamate di soccorso. Tra le operazioni più importanti gli arresti per i due omicidi di Civitanova e la misura patrimoniale che ha portato al sequestro preventivo di 13 società e 44 immobili per un patrimonio di oltre 7 milioni di euro

La polizia celebra domani il 171esimo anno dalla fondazione con una doppia cerimonia alla caserma Paola di via dei Velini, a Macerata. In mattina la deposizione della corona d’alloro, poi premiazioni di agenti che si sono distinti in servizio. La festa della polizia è anche occasione di fare un bilancio dell’attività svolta dal primo gennaio al 31 dicembre 2022.

Lo scorso anno oltre mille i servizi di ordine pubblico disposti dal questore sul territorio della provincia, mentre 132 i servizi straordinari di controllo del territorio nell’ambito provinciale anche con l’ausilio del personale del Reparto prevenzione crimine Marche–Umbria di Perugia e del Nucleo cinofili della questura di Ancona, svolti a Macerata, Civitanova e Porto Recanati.

PREVENZIONE – La Divisione polizia anticrimine ha adottato 130 misure di prevenzione, tra cui una importante misura patrimoniale che ha portato al sequestro preventivo di 13 società, 44 immobili per un patrimonio di oltre 7 milioni di euro. Si tratta di una indagine relativa all’imprenditore Giancarlo Iorio Gnisci, calabrese da oltre 20 anni residente a Mogliano (leggi l’articolo).

Tra le varie misure di prevenzione, tra cui rientrano le ammonizioni del questore legati ai reati di genere, ci sono stati 12 Daspo nei confronti di tifosi e 45 provvedimenti di divieto di accesso nei centri urbani (Dacur) emessi verso persone denunciate a vario titolo per la commissione di reati che, con il loro atteggiamento pericoloso e violento, hanno destato preoccupazione anche in relazione alla percezione di sicurezza della cittadinanza. Sono stati 3.809 i controlli a persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale alternative alla detenzione.

DELITTI – Nel corso dello scorso anno la polizia si è occupata anche di due omicidi avvenuti a Civitanova, quello di Alika Ogorchukwu con l’arresto di Filippo Ferlazzo e quello di Rachid Amri dove in collaborazione con i carabinieri, è stato arrestato il cugino della vittima, Saidi Haithem.

REATI – Nel 2022 sono stati denunciati 1.307 reati. La polizia ha arrestato 37 persone e ne ha denunciate 317. Per quanto riguarda i controlli del territorio gli Uffici prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Macerata e del Commissariato di Civitanova hanno dislocato sul territorio complessivamente 2.897 equipaggi suddivisi quotidianamente in tutto l’arco delle 24 ore. I controlli eseguiti su strada sono stati 18.605 nel corso dei quali sono state identificate 29.049 persone, controllati 15.153 veicoli e 21.076 documenti. Le chiamate pervenute al numero di pronto intervento sono state 15.037 da cui sono scaturiti 2.771 interventi.

SCIENTIFICA – Gli agenti della polizia scientifica hanno svolto nel 2022 524 fotosegnalamenti ordinari, 2.345 fotosegnalamenti per la legge Bossi-Fini, hanno fotosegnalato 2.870 persone, svolto 43 sopralluoghi, effettuato 68 narcotest.

IMMIGRAZIONE – La Divisione amministrativa, sociale e dell’immigrazione della questura ha rilasciato 10.350 passaporti, oltre a 146 licenze di pubblica sicurezza. In materia di armi sono state rilasciate 1.266 tra licenze ed autorizzazioni. Sono stati 776 i controlli negli esercizi pubblici. Per quanto riguarda l’ufficio immigrazione, al 31 dicembre 2022 i cittadini stranieri non comunitari soggiornanti in provincia erano 39.228, minori esclusi. Di questi, 12.126 hanno il permesso di soggiorno per lavoro subordinato; 1.739 per lavoro autonomo, 11.277 per motivi di famiglia e 939 per motivi di studio. I permessi di soggiorno emessi per la prima volta sono stati 4.284; quelli rinnovati alla scadenza 8.459; quelli rifiutati o revocati sono stati 110. Nel 2022 sono stati intimati a lasciare il territorio 79 cittadini extracomunitari non in regola con la normativa sull’ingresso e soggiorno, 15 quelli accompagnati ai Centri di permanenza temporanea e 2 accompagnati direttamente alla frontiera. Sono stati, inoltre, identificati 724 cittadini stranieri, 532 dei quali provenienti dagli sbarchi sulle coste italiane, 12 “extra sbarchi”.

L’Ufficio immigrazione ha redatto complessivamente 425 verbali per richieste di protezione internazionale. Nelle strutture della provincia al momento sono accolti 1.393 stranieri extracomunitari richiedenti protezione internazionale provenienti dal conflitto ucraino.

La Sezione operativa per la Sicurezza cibernetica di Macerata, nel 2022 ha perseguito 51 reati e ha denunciando 41 persone. I reati sono stati soprattutto le truffe e le frodi informatiche e i delitti informatici in genere.

POLIZIA STRADALE – Sulle strade sono state accertate 7.903 violazioni, 266 le patenti di guida ritirate immediatamente a conducenti responsabili di gravi violazioni, 7 segnalazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica o per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; 414 incidenti stradali rilevati di cui 2 mortali, 185 con feriti e 227 con soli danni. 16.129 persone identificate e 14.755 veicoli controllati, 1.783 pattuglie effettuate.

SUL TERRITORIO – Anche l’anno trascorso ha visto la questura di Macerata partecipare con il proprio personale alla campagna informativa “Questo non è amore”, per il contrasto alla violenza di genere. Gli incontri si sono svolti nei grandi luoghi di aggregazione quali centri commerciali. Gli stand informativi hanno consentito di conoscere gli strumenti della polizia per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere.

Numerose sono state le visite nelle scuole della provincia di Macerata nell’ambito del progetto “Pretendiamo Legalità”, promosso dal Dipartimento della Pubblica sicurezza, che ha visto le scuole partecipanti impegnate nella realizzazione di opere creative inerenti il tema della legalità, del bullismo, della violenza di genere, del contrasto dell’abuso di sostanze stupefacenti. Ulteriori incontri con gli studenti ci sono stati in occasione del progetto “Scuole sicure”, a cura della prefettura per sensibilizzare i giovani al fenomeno delle dipendenze, con particolare riguardo alle sostanze stupefacenti: 25 gli istituti coinvolti, 127 classi per un totale di 2.908 studenti. Anche la Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Macerata ha tenuto incontri negli istituti scolastici per sensibilizzare gli studenti in materia di cyberbullismo, adescamento on line, sexting, truffe telematiche e uso dei social network. La Polizia stradale ha tenuto incontri nelle scuole nell’ambito della prevenzione e del rispetto del Codice della Strada. In collaborazione con le Università di Macerata e Camerino, sono stati tenuti seminari, nel cui contesto i funzionari della questura testimoniano e declinano l’attività di pubblica sicurezza nell’alveo degli istituti di diritto amministrativo e costituzionale. Numerosi, in tutta la Provincia, sono stati gli incontri tenuti in materia di prevenzione delle truffe in danno delle persone anziane, svolti in collaborazione con l’Acli e la diocesi di Macerata.

LA CERIMONIA – Domani il 171esimo anniversario della fondazione della polizia. Il programma della giornata prevede quest’anno due eventi distinti. Alla caserma “Pasquale Paola” la cerimonia avrà inizio con la deposizione da parte del prefetto Flavio Ferdani e del questore Vincenzo Trombadore, di una corona di alloro al monumento dedicato ai caduti della polizia e proseguirà con la lettura dei messaggi augurali del presidente della Repubblica, del ministro dell’Interno e del capo della polizia. A seguire verrà premiato il personale della polizia che si è distinto nelle operazioni di maggior rilievo. Durante l’evento che caratterizza la giornata del 171esimo anniversario, verranno premiati gli studenti delle classi degli istituti scolastici di San Severino, Matelica e Macerata risultate vincitrici del concorso “PretenDiamo Legalità” indetto dal ministero dell’Interno per l’anno scolastico 2022/23.

(redazione CM)