RISULTATI - Ad Aix Les Bains, la squadra Gold della società del capoluogo ha rappresentato l'Italia. Tutte le atlete premiate

Open in Francia, ad Aix Les Bains, per la squadra Gold della Ginnastica Macerata.

A questa competizione hanno partecipato ben tredici nazioni, prevedendo tutte le categorie, dalle Allieve alle Senior. La Ginnastica Macerata, con l’autorizzazione della Fgi, ha voluto affrontare questa sfida ed il risultato è stato oltre le più rosee aspettative. Per ogni categoria e specialità si classificavano i primi otto atleti e di ogni nazione potevano accedere alle finali solo i primi due atleti scorrendo la classifica della qualificazione. Queste le dodici medaglie portate dalla squadra di Macerata.

Allieve: Matilde Ottaviani oro nel singolo, Diana Marchetti argento nel singolo, Angelica Garbuglia, Norah Leoperdi e Matilde Ottaviani oro nel trio, Norah Leoperdi e Matilde Ottaviani oro nella coppia, Diana Marchetti e Beatrice Ortenzi argento nella coppia, Angelica Garbuglia, Matilde Ottaviani, Norah Leoperdi, Diana Marchetti e Beatrice Ortenzi oro nel gruppo.

Junior A: Anna Pinzi argento nel singolo, Ginevra Evangelista bronzo nel singolo.

Junior B: Guenda Cherubini oro nel singolo, Matilde Miceli, Virginia Marzinotto, Benedetta Pierluigi, Margherita Paolucci e Guenda Cherubini oro nel gruppo.

Senior: Arianna Ciurlanti oro nel singolo, Nicol Moreta, Guenda Cherubini e Arianna Ciurlanti argento nel trio.

La coach Arianna Ciucci, in un post, aveva dichiarato che «decidere di affrontare un viaggio lungo per gareggiare ad un open, rappresentando l’Italia come club è una scelta entusiasmante quanto pericolosa. Ci si espone al giudizio e alla critica, si mette a confronto il lavoro fatto in palestra con altre nazioni, si testa un codice dei punteggi nuovo, si parte con la consapevolezza che bisogna dare il massimo con una difficoltà in più, gestire le emozioni, soprattutto nella categoria più giovane Allieve e Junior».