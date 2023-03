CIVITANOVA - In programma il primo festival di mobilità sostenibile con pedalate, anche sotto le stelle, caccia al tesoro, merende, gadget e momenti formativi. Primo appuntamento domenica 19 marzo

Domeniche di primavera sulle due ruote, arriva un festival dedicato. Si chiama “Primavera in bici” ed è stato presentato questa mattina in comune a Civitanova. Ideato dall’assessore Roberta Belletti in collaborazione con la Fiab, Marche Bikelife, Civitanova Greenlife ed il gruppo sportivo Fontespina 2000 prevede una serie di appuntamenti per coinvolgere sempre più la cittadinanza all’uso della bici: «da sempre Civitanova è una città amica delle bici e sensibile al tema della mobilità sostenibile – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica– e questo festival va proprio in questa direzione. Vuole essere cioè un modo di conciliare salute, ambiente ed educazione alla mobilità sostenibile in una città che è capofila del grande progetto della ciclovia adriatica e che avrà un ponte ciclopedonale sul Fiume Chienti». «E’ un evento a cui tengo molto – ha detto Roberta Belletti assessore con delega alla mobilità sostenibile – ed è la mia “prima uscita” ufficiale. Sarà una grande festa per stare insieme ai nostri figli, genitori e amici pedalando e anche occasione per festeggiare i papà e le mamme sulle due ruote. Sono previste pedalate, anche sotto le stelle, caccia al tesoro, merende, gadget e momenti formativi. Il tutto per incentivare sempre di più l’utilizzo delle due ruote».

Quattro le giornate di festa: la prima il 19 marzo, poi il 30 aprile, il 14 maggio e la chiusura il 10 giugno. «Ringrazio le associazioni – dice la Belletti – per questo grande lavoro di squadra. Obiettivo è diventare sempre più consapevoli che l’uso della bicicletta è il primo passo verso un grande cambiamento mirato a rendere sostenibile ed efficiente il nostro modo di muoverci in città. Il festival – conclude – è a costo zero per il comune grazie al sostegno di alcuni sponsor». Oltre al sindaco Ciarapica e all’assessore Belletti, alla conferenza erano presenti l’assessore allo sport Claudio Morresi, Bruno Valoriani di CivitanovaGreenLife, Fabio Vallorola della Fiab costa Macerata-Fermo. Per il gruppo sportivo di Fontespina 2000 presenti Angelo Broccolo, il direttore Miandro Osvaldo e Siria Carella, delegata dal consigliere regionale Pierpaolo Borroni.

Il programma inizia domenica 19 marzo, alle 10,30 al Varco sul mare con l’arrivo della biciclettata Adriatica a Civitanova da Ancona e da San Benedetto del Tronto. In attesa dell’arrivo c’è “In bici con papà“: divertimento e animazione dedicato ai più giovani con tutta la famiglia e cCaccia al tesoro fotografico in giro per la città in bicicletta. Le foto e i selfie più simpatici saranno premiati . Domenica 30 Aprile, doppia partenza: alle 10,30 al porto e alle 10.30 seconda partenza da San Claudio al Chienti. Arrivo a Santa Maria Apparente alle ore 12. Domenica 14 Maggio, “Bimbinbici” il tradizionale evento Fiab per i più piccoli in coincidenza con la festa della mamma. Incontro formativo sul tema “Conosciamo le strade” con dei giochi divertenti insieme alla polizia municipale di Civitanova. Una biciclettata insieme consentirà infine di capire come comportarsi per arrivare fino alle scuole senza problemi. Sabato 10 Giugno, chiusura in notturna con la passeggiata “In bici sotto le stelle”: si parte dal Varco e si pedala insieme verso Civitanova Alta lungo la ciclabile del Castellaro. Arrivati alla “Cinciallegra” sarà offerto un rinfresco per poi dedicarsi all’osservazione delle stelle con gli esperti dell’ associazione astrofili Alpha Gemini.