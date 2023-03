MACERATA - Il nuovo appuntamento con l'iniziativa di Nice Bar è per domani alle 21,15 da DiGusto

Il caffè filosofico del Nice Bar ritorna a Macerata e questa volta è per parlare di Tommaso d’Aquino, che è conosciuto anche come uno dei più grandi teologi della Chiesa. Domani alle 21.15, da DiGusto, il prof Francesco Giacchetta, coadiuvato da Andrea Ferroni, introdurrà i presenti alla scoperta di questo colosso del pensiero medievale e cercherà di immedesimarsi in Tommaso per cercare di capire cosa risponderebbe il filosofo a queste quattro domande: che cos’è la filosofia? Come si fa a essere felici? Qual è la parola chiave? Cosa c’è di ancora valido oggi? Ci sarà anche spazio per un confronto libero tra i partecipanti. I caffè filosofici, infatti, sono incontri pubblici che hanno lo scopo di far dialogare, liberamente e democraticamente, tutti i presenti intorno ai temi proposti.