RECANATI - L'iniziativa nell'ambito delle celebrazioni della Giornata Internazionale della donna in programma domani

Continua l’iniziativa dedicata alle bambine e ai bambini del Comune di Recanati per celebrare l’ 8 marzo “Giornata internazionale della donna”, con la divulgazione di video testimonianze di donne che hanno partecipato attivamente alla vita della comunità.

«Per l’8 marzo – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – accanto alle tante manifestazioni dell’associazionismo locale, dedicate in particolare alla riflessione sul ruolo della donna e sulle pari opportunità, una specifica attenzione che ormai ci caratterizza in modo costante, è quella di rivolgersi anche ai più piccoli concittadini e concittadine, considerandoli a pieno titolo una parte della popolazione che ha diritto all’informazione e alla condivisione».

Per il terzo anno consecutivo l’Amministrazione rivolge un messaggio ai più piccoli concittadini e concittadine, affinché possano comprendere come le pari opportunità costituiscano una conquista che è stata realizzata negli anni e che le loro nonne e bisnonne hanno vissuto traiettorie di crescita in condizioni molto diverse dalle attuali. «La serie dei video ha raccolto testimonianze dense di significato, dando risalto al contributo che diverse donne, nei loro ruoli, hanno offerto alla comunità cittadina – ha spiegato l’Assessora alle Politiche Sociali Paola Nicolini – .Desideriamo contribuire a creare ponti di condivisione tra vecchie e nuove generazioni, per favorire comprensione e dialogo».

Protagoniste delle testimonianze video di quest’anno, che saranno diffusi domani 8 marzo in tutti i canali social del Comune di Recanati, saranno le signore: Romana Bellezza, imprenditrice, Elisabetta Bernacchini, vicepresidente Croce Gialla e segretaria della Consulta della Solidarietà e Antonella Maggini insegnante in pensione, presidente della Consulta della solidarietà. «L’8 marzo è una occasione per ricordare tenere bene a mente che c’è ancora strada da fare per raggiungere una piena parità nelle opportunità di sviluppo di donne e uomini – ha affermato la presidente del Consiglio comunale Tania Paoltroni -. Ci rivolgiamo ai nostri più giovani concittadini e concittadine perché crescano con più consapevolezza e capacità di operare nel senso della loro realizzazione».

Le nuove video testimonianze si aggiungono a quelle degli scorsi anni dove, lo ricordiamo, sono state protagoniste nel 2021: Maria Rita Beccacci, Maria Luisa Biondini, Graziella Caporaletti, Elisa Cingolani, Lila Isabel Fernandez, Aurora Mogetta, Vincenza Mosca, Stamura Paoloni, Giulietta Spadellini e Maria Verdenelli e nel 2022: Lucia Alessandrini, Patrizia Marconi, Rita Ricci, Edy Tubaldi.