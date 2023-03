PROMO - L'azienda di Montegranaro si è aggiudicata la 502esima posizione nella classifica del Financial Times. Tra le referenze più rilevanti: Stella McCartney, Jil Sander, Ducati, Barilla, Corneliani, Lardini, Manuel Ritz, Cult

Drop | e-business & love!, l’eCommerce provider marchigiano (con base a Montegranaro) oggi tra i leader di settore specie nel settore fashion, dopo essersi guadagnato un posto nelle classifiche di La Repubblica e Il Sole 24 Ore, si aggiudica la 502a posizione nella classifica europea del Financial Times (FT 1000 Europe’s Fastest Growing Companies).

Ogni anno, il Financial Times, elabora una classifica in cui vengono inserite le aziende europee che hanno raggiunto il più alto tasso di crescita tra il 2018 e il 2021.

In questi anni, Drop ha quadruplicato le performance arrivando a 24 milioni di euro di fatturato, ponendo le basi per un 2022 che la vede sopra i 30M, lanciata verso una posizione di primo piano in un nuovo scenario di mercato caratterizzato da una grande revisione nelle strategie commerciali.

Alfredo Celiberti, Ceo & Founder dell’azienda, commenta: «Un traguardo raggiunto grazie ad una visione tutta nostra dell’e-business basata sulle persone e su un’organizzazione innovativa. Topics trainanti: fiducia, autonomia, entusiasmo. Questo ci ha dato la capacità di crescere sia in volume sia in know how assecondando un mercato che attualmente richiede adattività e sartorialità. Quello che finora abbiamo ottenuto costituisce la base per l’evidente evoluzione in corso sia nel mercato, sia in Drop stessa».

Drop è attiva da 20 anni. Oggi è riconosciuta come player internazionale emergente nel mondo dei provider eCommerce. L’attività è su tre fronti: Advisory, System Integration e Operation.

Tra le referenze più rilevanti: Stella McCartney, Jil Sander, Ducati, Barilla, Corneliani e per fare nomi marchigiani: Lardini, Manuel Ritz, Cult.

(Articolo promoredazionale)