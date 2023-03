SERIE C - Al Porta Elisa termina 1 a 1. Dorici in inferiorità numerica a fine primo tempo a causa del rosso diretto rimediato da Prezioso. I toscani sbloccano ad inizio ripresa con Panico, all'88' Simonetti di petto regala un punto ai suoi

di Michele Carbonari

Un guizzo di Simonetti nei minuti finali regala un punto all’Ancona, nella trasferta in Toscana contro la Lucchese. Al Porta Elisa termina 1 a 1, con i dorici che giocano tutto il secondo tempo in dieci a causa del rosso diretto rimediato da Prezioso al tramonto della prima frazione per un contatto ruvido contro un avversario. Ad inizio ripresa il vantaggio locale con l’incornata di Panico. I ragazzi di Colavitto sembrano accusare e non avere energie per segnare, ma il centrocampista si inserisce con i tempi giusti sul cross di Lombardi e di petto segna il pari. Per come si è messa la gara, per l’Ancona è di certo un punto guadagnato, che le permette si salire a quota 50 punti nel girone B di Serie C. Occhio però alle spalle, la Carrarese è a meno uno dal quarto posto biancorosso. Sabato prossimo al Del Conero arriva il San Donato Tavarnelle, fischio d’inizio alle 17.30.

La cronaca. L’avvio è equilibrato, con una maggiore pressione della Lucchese. Ma la prima occasione (6′) è dell’Ancona, con un pericoloso retropassaggio di Tiritiello per un sorpreso Cucchietti, palla di poco a lato e in corner. Al 9′ Tumbarello ci prova dal limire, tiro fuori misura. Al 25′ Simonetti spara di prima intenzione dal limite, alto, sulla sponda di Petrella. Ancora Ancona alla mezz’ora: Mezzoni crossa sul secondo palo dove c’è Di Massimo che colpisce di testa e chiama in causa Cucchietti, il quale devia in angolo. Al 34′ Rizzo Pinna tenta dalla distanza, Perucchini controlla la palla uscire sul fondo. Nel primo di recupero l’episodio che cambia il match: Prezioso si smanaccia alzando anche il gomito contro un avversario, secondo la direttrice di gara Maria Marotta esagerando ed in maniera irregolare: è rosso diretto. Sulla seguente punizione di Bruzzaniti Perucchini respinge, con i locali che recriminano un dubbio fallo su Tumbarello in area. Mister Colavitto rimpolpa il centrocampo ad inizio ripresa, inserendo Basso per Petrella ed impostando un 4-3-2, con Di Massimo e Melchiorri in avanti. La Lucchese approccia meglio il secondo tempo e al 51′ sblocca: Panico, lasciato completamente solo su un angolo dalla sinistra, gira di testa e supera Perucchini. L’Ancona accusa l’uomo in meno e non riesce a rendersi pericolosa. La prima occasione arriva solo al 76′: Basso mette al centro per Mattioli, colpo di testa out di un soffio. Sul ribaltamento di fronte Bruzzaniti si gira in area ma indirizza clamorosamente a lato. La Lucchese sembra gestire il vantaggio senza patemi, ma dal nulla, all’87’, l’Ancona ristabilisce la parità: Lombardi crossa dalla sinistra, immobile la retroguardia locale, Simonetti si inserisce e di coscia batte Cucchietti.

Il tabellino:

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Visconti; Mastalli (66′ Alagna), Franco (66′ Di Quinzio), Tumbarello (91′ Romero); Panico (84′ D’Alena), Bruzzaniti, Rizzo Pinna (66′ Fabbrini). A disp.: Bachini, Coletta, D’Ancona, De Maria, Ferro, Galletti, Merletti, Pirola, Ravasio. All.: Maraia.

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Mezzoni, Camigliano, De Santis, Martina; Simonetti, Gatto (72′ Lombardi), Prezioso; Petrella (1′ s.t. Basso), Melchiorri, Di Massimo (60′ Mattioli). A disp.: Vitali, Perri, Mondonico, Pecci, Brogni, Barnabà, Fantoni. All.: Colavitto.

TERNA ARBITRALE: Maria Marotta di Sapri (Marco Croce di Nocera Inferiore – Edoardo Federico Cleopazzo di Lecce).

RETI: 51′ Panico, 87′ Simonetti.

NOTE: 1.647 spettatori (un centinaio ospiti). Ammoniti: Franco, De Santis, Gatto. Espulso: Prezioso al 46′ p.t. (rosso diretto). Angoli: 7-4. Recupero: 7′ (3’+4′).