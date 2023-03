GLI APPUNTAMENTI da non perdere nelle Marche: Nada a Pesaro, Duke Garwood a Montecosaro e Dardust ad Ascoli e tanto altro

di Stefano Fabrizi

Anche questo sarà un fine settimana denso di appuntamenti tra teatro, concerti, mostre e con le prime sagre.

Appuntamenti di venerdì 3 marzo

Macerata – Musicultura fino al 5 marzo dieci serate di musica e canzoni al Teatro Lauro Rossi di Macerata con Julian Oliver Mazzariello, John Vignola, Elisa Ridolfi e Margherita Vicario tra gli ospiti.

Ancona – Dal 2 al 5 marzo al Teatro delle Muse di Ancona va in scena Perfetti sconosciuti uno spettacolo di Paolo Genovese con protagonisti: (in o.a.) Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Anna Ferzetti, Valeria Solarino. Info e biglietti 071 52525 [email protected] Biglietti on-line www.vivaticket.it

Ancona – Non solo teatro, ma anche mostre. E’ aperta fino al 25 giugno la mostra fotografica di Yann Arthus-Bertrand e Brian Skerry “Pianeta Mare”, per la prima volta in Italia nelle sale della Mole Vanvitelliana di Ancona che racconta la bellezza del nostro pianeta Blu e suscita una riflessione sull’urgenza di preservarlo e sui modi di viverlo.

Porto San Giorgio – La black comedy arriva sul palco del teatro sangiorgese con “Non esiste amore felice”, liberamente tratta da “Huit femmes” di Robert Thomas. Alle ore 21,15 il regista Oberdan Cesanelli presenterà una rielaborazione che vedrà protagonisti Stefania Evandri, Paola Felicetti, Roberta Medori, Cecilia Pierantozzi, Marta Plescia, Manuela Ripani, Catia Stifani e Viviana Zaccaria. Prevendita attiva nell’edicola Ines Rossi (viale Don Minzoni).

Jesi – Per la stagione sinfonica al teatro Pergolesi di Jesi alle 21 la Form presenta Strauss-Beethoven. Direttore Manlio Benzi. Info: www.filarmonicamarchigiana.com

Fano – Tournée marchigiana, su iniziativa di Amat con i Comuni del territorio, per Nancy Brilli e Chiara Noschese protagoniste di Manola di Margaret Mazzantini, regia di Leo Muscato. Lo spettacolo dopo Jesi arriva dal 3 al 5 marzo al Teatro della Fortuna di Fano con la Fondazione Teatro della Fortuna e l’8 e 9 marzo al Teatro dell’Aquila di Fermo. Informazioni: Teatro Pergolesi di Jesi 0731 206888, Teatro della Fortuna di Fano 0721 800750, Teatro dell’Aquila di Fermo 0734 284295. Inizio spettacoli: Jesi e Fermo ore 21; Fano venerdì e sabato ore 21, domenica ore 17.

Mombaroccio – Al teatro Comunale di Mombaraccio alle 21,15 Diavoli, monologo tragicomico tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Nori, di e con Oscar Genovese, regia di Giampiero Solari e produzione Galassie.

Pesaro – Nuovo appuntamento di Playlist Pesaro. Il Teatro Sperimentale accoglie Nada e il suo La paura va via da sé se i pensieri brillano tour, dal titolo dell’ultimo album. Le iconiche canzoni d’amore di questa straordinaria artista hanno lasciato un ricordo indelebile in intere generazioni. Inizio concerto alle 21.

***

Appuntamenti di sabato 4 marzo

Montecosaro – Nel bellissimo borgo antico nella provincia di Macerata, prende il via dal 4 marzo fino al 10 maggio la sesta edizione di Mount Echo’, la rassegna d’ascolto. La rassegna apre i battenti sabato 04 marzo alle 21.30, con il concerto esclusivo nelle Marche e in anteprima sul tour italiano, quello di Duke Garwood, con il nuovo album “Rogues Gospel”. Prima, alle 20 sempre al Teatro delle Logge l’incontro con Claudio Sorge.

Arcevia – Alle 21 al Teatro Misa di Arcevia prosegue la stagione di Prosa con lo spettacolo “Orlando furiosamente rotolando”, di e con Enrico Messina. Le parole dei canti e delle ottave di Ariosto prendono nuova vita, tra paradosso, iperbole, esasperazione.

Altidona – All’Accademia Malibran Sala Colonna di Altidona alle 21,15 Serata Gershwin – Enrico Pieranunzi Trio con Enrico Pieranunzi: pianoforte,Gabriele Mirabassi: clarinetto e Gabriele Pieranunzi: violino. Info: www.tam.it – Tel. 338 8219079

Porto Sant’Elpidio – Al Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio alle 21 per Riverberi Risorgimarche l’Orchestra Cherubini e Giovanni Sollima. Info: Tel. 338 4321643

Ascoli Piceno – Al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno alle 20:30 in prima nazionale Dardust Duality Tour 2023. Dardust è Dario Faini, pianista italiano tra i più ascoltati al mondo della nuova generazione. Autore e produttore d’eccezione ha firmato numerosi grandi successi italiani, vantando un palmarés di oltre 60 dischi di Platino. Info: www.amatmarche.net

Ascoli Piceno – Al Palafolli teatro di Ascoli Piceno alle 21 per Ascolinscena Questa volta te lo dico che…ti amo di Luca Franco per la regia di Lucia Radicchi. Dario, affascinante e timido cinquantenne, decide di organizzare, in occasione del Capodanno, una rimpatriata con i suoi vecchi compagni di liceo che non vede da più di 20 anni. Info: www.compagniadeifolli.it

Pesaro – Al Teatro Sperimentale di Pesaro di Pesaro alle 21 per la 63ª Stagione concertistica Ivan Bessonov in concerto. Ivan Bessonov è oggi uno degli artisti più acclamati della scena internazionale e vanta un palmares straordinario di eccellenti risultati ottenuti in prestigiosi concorsi internazionali. Il concerto pesarese è il primo del tour europeo dopo tre anni di sospensione a causa della pandemia. Info: www.enteconcerti.it

Ancona – Al Teatro Sperimentale di Ancona alle 21 arriva Giorgio Montanini con Lo spettacolo nuovo. La Satira affronta le contraddizioni di una società, le affronta a viso aperto e con gioiosissima ferocia. Questo spettacolo è assolutamente coerente con questa filosofia. Un monologo che va in direzione ostinata e contraria, totalmente antagonista al clima politicamente corretto e ipocrita che ci sta ammorbando e soffocando.

Ancona – “Tout le Cirque 2023” , rassegna di circo-teatro proposta al Teatro Panettone di Ancona dal Gruppo Teatrale Recremisi prosegue alle 21, con “La Supercasalinga“, spettacolo comico-clownesco di e con Roberta Paolini che sostituisce l’annunciato “Sic Transit. Cerimonia di circo profano”, annullato per un imprevisto della compagnia Magda Clown Circo.

Porto San Giorgio – Omaggio a Lucio Dalla a ottant’anni dalla nascita alle 21,15 con un concerto al teatro comunale. sul palco il gruppo “Fra Luna e Mare – Omaggio a Lucio Dalla”, composto da Lorenzo Girelli (voce e chitarra acustica), Michele Sperandio (batteria), Davide Di Luca (chitarra elettrica e acustica), Manuel Coccia (tastiere e synth), Ivo Falasca (basso elettrico) e Daniele Mancini (sax). Info e prenotazioni 392.4450125.

Fabriano – “Tosca” opera lirica in tre atti di Giacomo Puccini su libretto di Giacosa e Illica proposta dall’Orchestra Raffaello diretta dal M° Stefano Bartolucci con la regia di Giuliano Ferri, va in scena sabato 4 marzo (ore 21) al Teatro Gentile di Fabriano. Informazioni: AMAT tel. 071/2072439.

***

Appuntamenti di domenica 5 marzo

Corridonia – Al Teatro Velluti di Corridonia il 5 marzo alle ore 17 Mio sacro poco ideato e diretto da Fabiana Vivani con Anna Rita Antonelli, Elisabetta Conocchia, Emanuela Duranti, Laura Frascarelli, Leonilde Gambetti e Jessica Vitali. La rappresentazione si propone di portare in scena quella parte di società che Pier Paolo Pasolini ha indagato. Info: www.amatmarche.net

Civitanova – Si conclude l’undicesima edizione di A teatro con mamma e papà. A far scendere quindi il sipario di questa stagione, domenica 5 marzo dalle ore 17 all’Annibal Caro, ci sarà uno spettacolo davvero particolare, divertentissimo e allo stesso tempo significativo, portatore di messaggi forti e positivi sull’amicizia: Il mio amico è un asino. Si tratta dell’ultima produzione della compagnia Florian Metateatro di Pescara, ispirata al famoso racconto Platero y yo di Juan Ramon Jimenez (Premio Nobel per la Letteratura 1956). Info: 0734440348 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14) e dopo le 14 è disponibile il numero 3355268147.

Civitanova – Appuntamento di marzo con Domenica al museo per la pinacoteca civica Marco Moretti di Civitanova Alta: domenica 5 marzo, dalle 17.30 alle 20.30, la pinacoteca aspetterà il pubblico per regalare un pomeriggio di bellezza. Per l’occasione, il direttore dott. Enrica Bruni darà alle 18.30 una lettura iconografica e iconologica del dipinto seicentesco Sacra Famiglia e Santi. La visita è gratuita. Info: [email protected] – 0733.891019.

Ancona – Per la 101ma Stagione Concertistica 2022 – 2023 degli Amici della Musica di Ancona al Teatro Sperimentale alle 18 Impurissima foemina: Ars Ludi (Leone d’argento Biennale Musica di Venezia 2022) – Ensemble vocale Faraualla. Prologo di Guido Barbieri. Info: www.amicimusica.an.it

Ancona – Al Teatrino Del Piano di Ancona alle 18 A piccoli passi. Ehi, ci sono anch’io! con Nicoletta Briganti e Natascia Zanni e la regia di Lino Terra. Info: www.marcheteatro.it

Montecarotto – Al Teatro Comunale di Montecarotto alle 17 per la rassegnata Teatro Ragazzi Racconto alla rovescia, uno spettacolo delicato e poetico che spiega ai piccoli il senso dell’attesa con sorprendenti macchine teatrali dai 3 anni di Claudio Milani. Info: www.atgtp.it

Fabriano – Al Teatro Gentile di Fabriano alle 17 il concerto della FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana con Direttore Manlio Benzi Strauss-Beethoven: Info: www.filarmonicamarchigiana.com

Pergola – Al Teatro Angel dal Foco di Pergola alle 17 va in scena Appeso a un Filo di Filippo Marionette e Rhoda Lopez è uno spettacolo pieno di poesia e divertimento, adatto a tutte le età. Info: www.amatmarche.net

Ascoli Piceno – Al Palafolli teatro di Ascoli Piceno alle 17 Questa volta te lo dico che…ti amo di Luca Franco. Regia di Lucia Radicchi. Info: www.compagniadeifolli.it

Sant’Elpidio a Mare – Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere con la commedia brillante di Peter Quilter “Bloccati dalla neve” per la regia di Enrico Maria Lamanna sono in scena, al Teatro Cicconi di Sant’Elpidio a Mare, e martedì 7 marzo al Teatro Goldoni di Corinaldo. Biglietti e info: Sant’Elpidio a Mare, Teatro Cicconi (tel. 0734/859110), Corinaldo, Teatro Goldoni (tel. 338/6230078 – dato il ridotto numero di posti, è consigliata la prenotazione tre giorni prima). Biglietti anche nei punti vendita del circuito AMAT/VivaTicket e sul sito vivaticket.com.

Info AMAT tel. 071/2072439. Inizio ore 17 a Sant’Elpidio a Mare, ore 21.15 a Corinaldo

Pesaro – Settimane Rossiniane alla Chiesa dell’Annunziata di Pesaro alle 21 Anna Serova alla viola e Tango Sonos – Antonio Ippolito al bandoneon e Nicola Ippolito al pianoforte – propongono Tango all’Opera un lavoro che nasce dall’idea di far incontrare la grande tradizione dell’opera italiana con i ritmi del tango. Le immortali arie nelle rivisitazioni di Roberto Molinelli, affidate alla virtuosità della viola di Anna Serova e dei Tango Sonos. Biglietteria presso Teatro Sperimentale (0721 387548), prevendite anche alla biglietteria Tipico.tips (0721 34121 – 340 8930362) e circuito vivaticket anche on line. Biglietteria alla Chiesa dell’Annunziata (334 3193717) il giorno del concerto dalle ore 20.

Pesaro – Torna la 213esima edizione della Sagra Polentara in programma domenica 5 marzo a San Costanzo. Come di consueto la polenta sarà cotta nei classici paioli di rame (caldare) e stesa su panieri di legno (panare), condita con il ragù tramandato di generazione in generazione. Verrà servita anche la pizza impastata con la farina dell’azienda agricola Mattioli e cotta sulla bicicletta di Michele Lucarelli. L’ingresso è gratuito.

Montecarotto – Alle 17 appuntamento al Teatro Comunale di Montecarotto per “Racconto alla rovescia” di e con Claudio Milani per bambini dai tre anni in su. Uno spettacolo delicato e poetico, che spiega ai piccolissimi il senso dell’attesa, attraverso semplici e sorprendenti macchine teatrali. Info e prenotazioni Tel. 0731/56590 334.1684688.

Pesaro e Pergola – Una domenica ricca di appuntamenti dedicati all’infanzia nei teatri della provincia di Pesaro e Urbino con Andar per Fiabe alle ore 17 a Pesaro al Teatro Sperimentale va in scena Cappuccetto Rosso di Compagnia La luna nel letto e a Pergola al Teatro Angel Dal Foco Appeso ad un filo di Filippo Marionette.

Cagli – “Tosca” opera lirica in tre atti di Giacomo Puccini su libretto di Giacosa e Illica proposta dall’Orchestra Raffaello diretta dal M° Stefano Bartolucci con la regia di Giuliano Ferri, va in scena al Teatro Comunale di Cagli alle 17, secondo fuori abbonamento della stagione realizzata da Comune e Istituzione Teatro Comunale con AMAT e il contributo di MiC e Regione Marche.

Jesi – Un docufilm inedito che parla di musica, amore e genio, in cui la biografia di Gaspare Spontini, le sue opere e il suo legame d’amore con Celeste Erard sono solo il punto di partenza per indagare l’intenso rapporto tra arte e territorio. È “Gaspare Spontini, Celeste Amore”, la nuova produzione dedicata al grande compositore e filantropo di Maiolati Spontini (1774-1851) di cui nel 2024 si celebreranno i 250 anni dalla nascita. Il documentario verrà proiettato in anteprima alle 17, al Teatro G.B. Pergolesi di Jesi. Ingresso libero previa prenotazione (già chiuse).

San Benedetto del Tronto – Alle 16,30 il cartellone Domenica in Famiglia propone al Teatro Concordia la compagnia TPO in “Il brutto anatroccolo” tratto dalla celebre fiaba di Andersen, interpretato da Francesco Dendi, Federica Camiciola e Francesco Fanciullacci e la regia di Francesco Gandi e Davide Venturini.

***

Non si ferma la macchina del divertimento nelle Marche. Ecco alcune proposte per questo fine settimana.

Il by night del 3 marzo

Alla Serra di Civitanova si parte dalla cena spettacolo con i JBees. A seguire special guest in consolle Franke P, Voice & Violin Mark Lanzetta. Resident alla consolle Fabrizio Breviglieri. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena e nel dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Vol.2

Winter Season. In consolle Nicola Pigini.

Al Crunch di San Benedetto del Tronto stasera appuntamento musicale

con “Una canzone per te”, mentre domani Cena Spettacolo in collaborazione con il Jonathan.

Al Nyx Club di Ancona stasera la cena spettacolo di Radio Arancia Network in tour. Dopocena Disko Inferno con la migliore musica 70 – 80 e 90.

Stasera all’Harena di San Benedetto del Tronto Golden Age. Cena spettacolo con Oriano ed Alessandrino. Dopocena Club.

Al Sottovento di Numana stasera Ladies, il nuovo format del venerdì sera. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.

Il by night del 4 marzo

Domani 4 marzo un altro rapper di razza sul palco del Donoma Club di Civitanova. Ospite Emis Killa, da anni uno dei personaggi di punta della scena hip hop italiana. Arrivato al successo grazie al suo eccezionale talento nel freestyle, è riuscito a lanciare nel giro di circa cinque anni tante hit capaci di superare il milione di click, views e stream.

Sempre domani, ritorna il Much More di Matelica con un guest sempre molto apprezzato nelle nostre zone, ma anche all’estero dove spopola: mixa la musica in consolle Cristian Marchi.

Al Noir Club di Jesi, ancora domani, special guest dj Sara De Araujo, nota come la regina della musica Elettrica nel Mediterraneo, l’artista più richiesta dell’intera scena Techno ibizenca, ospite speciale in consolle al party “Mai più senza”.

Al Brahma di Civitanova domani “Icona 2000”, preparatevi per un fantastico viaggio nel tempo, bentornati nei vostri anni più felici, gli anni 2000. In consolle Mattia Ascani, Gianmaria Ascani.

Domani al BB Disco di Cupra Marittima Hola Chica, il party reggaeton e hip hop del sabato sera.

Al Miami Club di Monsano domani la festa universitaria “Spring Break.

Al Miù di Marotta domani guest i Latin Power. Domani al Le Dome Club di Torre San Patrizio World Sac Party, la festa esclusiva della Serie A.

In collaborazione con www.marcheinfinite.com