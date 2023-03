GLI APPUNTAMENTI sulle piste di Bolognola e Frontignano. Domenica dalle 11,30 torna la Pozza dei mat: una sfida nell’attraversare una piscina d’acqua con sci, snowboard o con i mezzi più originali, infatti verrà premiata proprio l’esibizione più originale

Grazie alle nevicate di questi giorni che hanno depositato oltre 50 centimetri di neve a Bolognola e 25-30 a Frontignano, continua la stagione sciistica e per questo fine settimana sono previste due belle giornate di sole che favoriranno i vari eventi e attività in programma.

Francesco Cangiotti, ceo della società Funivie Bolognolaski concessionario degli impianti di Bolognola e Frontignano, racconta le varie attività in programma: «Le piste di Bolognolaski si presentano tutte ben innevate e con il 100% del comprensorio aperto. Sabato pomeriggio dalle 14: Apreski Party con dj Kovac e Cris Ulici per un party sulla neve, mentre domenica alle 11,30 tornerà la manifestazione della Pozza dei Mat. Questo contest che rappresenta l’evento più importante della stagione, vede sfidarsi i vari partecipanti nell’attraversare una piscina d’acqua con gli sci, snowboard o con i mezzi più originali; infatti verrà premiata proprio l’esibizione più originale. A seguire dalle 13 diretta live su Multiradio e nel pomeriggio fino alle 18,30 seguirà il djset con i suoni tehouse che faranno ballare tutti. A Frontignano saremo aperti con le seggiovie Saliere, Belvedere e tapis roulant Campo Scuola, con le piste fino alla Belvedere ben innevate, mentre la parte bassa delle Saliere sono al momento chiuse per scarso innevamento. Operativo il rifugio Saliere con le sue bellissime terrazze e dove nel pomeriggio arriverà la ciaspolata che partirà dal piazzale Saliere e percorrerà la bellissima pineta. Meteo e neve permettendo – conclude Cangiotti – gli impianti resteranno aperti tutti i giorni anche la prossima settimana».