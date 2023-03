RECANATI - L'allenatore giallorosso ha fatto visita agli studenti e alle studentesse del Professionale iscritti all'indirizzo sportivo. Domenica saranno ospiti al Tubaldi nella partita contro l'Alessandria

Continua l’attività nelle scuole cittadine della Recanatese. Dopo l’incontro con gli studenti e le studentesse dei licei, mister Giovanni Pagliari, insieme al dirigente e responsabile comunicazione Francesco Fiordomo ed al team manager Paolo Camilletti, hanno incontrato i ragazzi e le ragazze del professionale iscritti all’indirizzo sportivo, attivo da tre anni a Recanati.

Il mondo del calcio con le sue potenzialità e contraddizioni, il miracolo della Recanatese protagonista nel professionismo (con il quartultimo budget monte stipendi tra tutte le società iscritte), la gestione del gruppo e il grande spazio dato ai giovani. Presente all’incontro anche Sergio Bartoli, delegato allo sport del Comune. Gli studenti del professionale sono stati invitati e saranno ospiti della Recanatese domenica al Nicola Tubaldi in occasione della sfida contro l’Alessandria.

Mister Giovanni Pagliari ha parlato anche della sfida salvezza contro la formazione piemontese. «Sappiamo che è una partita molto importante, che va gestita con equilibrio – ha detto -. Siamo una squadra portata a giocare e che prova sempre a vincere come abbiamo fatto a Siena, quando ho dato spazio a Senigagliesi che all’andata aveva fatto male ai toscani all’inizio del secondo tempo o come quando ho schierato i ragazzini Guidobaldi e Stampete, 2004 e 2002, per recuperare. Le prime nove partite eravamo senza vittorie, non ci siamo scomposti perché conoscevamo i nostri valori e la forza del nostro gruppo. Adesso che viaggiamo con un rendimento playoff non dobbiamo avere fretta di salvarci, ma mantenerci lucidi ed equilibrati».