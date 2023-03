CIVITANOVA - Prenderà il via il 3 marzo, nella città alta, il convegno storico-culturale dedicato alle insurrezioni locali contro i francesi. Chiusura il 19 marzo con lo spettacolo teatrale dedicato alla figura del generale La Hoz

Prenderà il via il 3 marzo, a Civitanova Alta, il convegno storico-culturale itinerante sulle insorgenze marchigiane organizzato dall’associazione “La Torre che ride” del generale Stefano Cosimi.

Toccherà molti comuni della nostra regione, come Montecosaro, Caldarola, Urbisaglia, Montalto Marche fino a Pesaro e Ascoli. Civitanova è il comune capofila. A presentarlo, questa mattina nella sala giunta del comune, il sindaco Fabrizio Ciarapica, il generale Stefano Cosimi e Gianluca Crocetti, presidente della commissione Cultura. «Le insorgenze – ha spiegato il generale Cosimi – sono un fenomeno che è avvenuto un po’ in tutta Italia e nelle Marche, come in altre regioni, è stato particolarmente irruento.

Con la campagna napoleonica del 1796-1797 irrompono nella Penisola idee di modernizzazione dello Stato e di libertà politica e civile, ma arriva anche la leva obbligatoria e i francesi si rendono responsabili di vessazioni contro il culto cattolico, requisizioni, spoliazioni di opere d’arte, furti, lasciando alle autorità italiane il compito ingrato di raccogliere con forti tassazioni il denaro per sostentare amministrazione ed esercito di occupazione. Contro i francesi e i loro alleati italiani si leva il fenomeno spontaneo delle insorgenze.

L’arrivo nelle Marche del generale Giuseppe La Hoz, già ufficiale austriaco, poi cisalpino, porta all’unificazione delle masse insorgenti sotto un unico capo: francesi e cisalpini vengono battuti e costretti in Ancona: è l’inizio di un grande sogno». «Civitanova è lieta di ospitare questo evento – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – perché conoscere la storia della città e della regione in cui si è nati significa scoprire la propria identità. E’ un’occasione per valorizzare il patrimonio storico delle Marche rievocando fatti, persone e costumi anche attraverso il teatro amatoriale». A Civitanova, verrà riprodotto il dramma teatrale “La Hoz, il Ribelle”.

Venerdì 3 marzo da Deva Ars alle 18 incontro dal titolo “Le insorgenze marchigiane. Il progetto” e “Una Insorgenza, tanti insorti”. Secondo appuntamento venerdì 10 marzo all’aula magna del liceo alle 11 con “L’Italia giacobina e le Insorgenze”e “La Hoz, il personaggio, la trasposizione teatrale”. Sabato 11 marzo alla sala consiliare (ore 10) “L’Italia giacobina e le Insorgenze” e “La Hoz, il personaggio e la trasposizione teatrale”. Ultimo appuntamento domenica 19 marzo al teatro Annibal Caro (ore 17.30) con la prima di “La Hoz, il Ribelle”.