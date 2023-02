MACERATA - Taglio del nastro con il sindaco Sandro Parcaroli per la nuova boutique dedicata alla moda bambini. «Eravamo affezionate al locale di corso Cavour e abbiamo pensato di utilizzarlo per qualcosa di nuovo. Continuiamo a credere e investire in questa città». GUARDA LE FOTO

Un piccolo scrigno dedicato a bambini e bambine e alle loro famiglie. Si chiama Petite Chérie il “nuovo nato” delle sorelle Mancuso. Cinzia e Valentina hanno inaugurato da qualche mese il nuovo punto vendita in piazza della Vittoria a Macerata, ma la boutique di corso Cavour che le aveva ospitate per tanti anni è rimasta nel loro cuore:

«Lasciarla ci dispiaceva troppo. Quel negozio è stato il nostro trampolino di lancio e il nostro portafortuna. Abbiamo quindi pensato come avremmo potuto utilizzarlo e abbiamo pensato al bambino. Il negozio si prestava molto, è una piccola bomboniera. Inoltre nella moda bambino crediamo molto, dopo esserci appassionate a vestire figli e nipoti che ora stanno crescendo».

E’ iniziata così questa nuova avventura che vede coinvolta anche Antonella, la terza delle sorelle Mancuso. Il negozio è stato inaugurato ieri pomeriggio alla presenza del sindaco di Macerata Sandro Parcaroli. E’ l’ennesimo investimento di Cinzia e Valentina su Macerata: «Noi crediamo davvero molto in questa città»

I bambini e le bambine Petit Chérie vestono abiti non commerciali, non scontati e rispettosi dell’ambiente. «Abbiamo scelto aziende che puntano sulla ricerca – spiegano le sorelle Mancuso – alcune sono spagnole, la maggior parte usa tessuti organici e processi di tintura che rispettano l’ambiente. Abbiamo ricevuto la merce in sacchetti di carta e non nella plastica e questo ci ha fatto molto piacere».

Si tratta di Il Gufo, Piccola Ludo, Tocoto Vintage Buho Barcelona, Emma G, Doudou Piccola Ludo, Zhoe e Tobiah, Wedoble, Giro Quadro, Teddy & Minou e laa linea di prodotti per la cura del bambino Nenalife che usa solo eccipienti naturali tra cui il frucosio che si trova nel latte materno. Petit Chèrie propone linee comode a un buon rapporto qualità prezzo per bambini e bambine da 0-12 anni. Agli outfit quotidiani si affiancano i preziosi abiti da cerimonia.

Oltre al negozio, una piccola bomboniera da visitare, per le mamme più indaffarate è sempre possibile acquistare online e seguire i social per tenersi aggiornate su tutte le novità.

