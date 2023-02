MUSICA - L'assessora Rita Soccio: «Siamo molto felici di poter partecipare a questo evento insieme ad altri Comuni e realtà musicali regionali valorizzando in questo modo le nostre eccellenze culturali»

Sarà il compositore Giuseppe Persiani il protagonista per Recanati del festival nazionale “Il Belcanto ritrovato” che si svolgerà dal 21 agosto al 3 settembre nei teatri e nei luoghi storici delle Marche. La seconda edizione è stata presentata a Pesaro e farà tappa a Recanati e in particolare sul Colle dell’Infinito tanto caro a Leopardi sabato 2 settembre con un’introduzione alla conoscenza di Giuseppe Persiani.

Il festival si propone di riscoprire e recuperare tutto quel patrimonio musicale di uno dei periodi maggiormente floridi del melodramma italiano. Tra i tanti gli amministratori invitati per il Comune di Recanati era presente Rita Soccio, assessora alle Culture e Turismo. «Siamo molto felici di poter partecipare a questo evento insieme ad altri Comuni e realtà musicali regionali valorizzando in questo modo le nostre eccellenze culturali – dichiara l’assessora Soccio – la data recanatese sarà dedicata al compositore Giuseppe Persiani con un concerto che si terrà sull’Orto del Colle dell’Infinito. Questo avvenimento sarà l’occasione per rivalutare e promuovere la figura di Persiani anche con attività culturali collaterali e un’opportunità di rete turistica con altri territori».

Nella prima metà dell’Ottocento in Italia il pubblico riempiva i teatri ed era affamato di titoli operistici sempre nuovi, con particolare predilezione per farse, opere buffe o semiserie si veniva a creare in questo modo una sorta di virtuosa competizione tra compositori di melodrammi, che andavano a caccia di nuove storie e melodie da proporre sui palcoscenici della penisola. Purtroppo la memoria della Storia ha fatto filtrare solo la punta di una piramide, in cui troviamo Rossini, Bellini e Donizetti, consegnando all’oblio un numero incredibile di autori, opere, arie, duetti e concertati che all’epoca ebbero grande successo: un mondo musicale che il Festival vuole riportare alla luce, grazie ad un lavoro incessante di ricerca e di studio. E proprio come simbolo dello studio e della ricerca, la seconda edizione del Festival Nazionale Il Belcanto ritrovato aprirà il sipario lunedì 21 agosto 2023 al Museo Rossini di Pesaro incentrata sui compositori che hanno scritto pagine inserite nelle opere rossiniane. Il progetto del Festival Nazionale Il Belcanto ritrovato, nato da un’idea del dottor Rudolf Colm, grande appassionato e oggi sovrintendente insieme al Maestro Saul Salucci (presidente e sovrintendente anche dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini), si caratterizza per la sua coralità e la capacità di fare rete: ha ottenuto il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Marche, collabora con le amministrazioni di Pesaro, Fano, Urbino, Recanati e Matelica, riceve l’amichevole sinergia di istituzioni del calibro di Rossini Opera Festival, Fondazione Rossini, Fondazione Teatro della Fortuna di Fano, Accademia d’Arte Lirica di Osimo, Accademia del Teatro San Carlo di Napoli, Liceo Artistico F. Mengaroni di Pesaro.