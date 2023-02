SOCCORSI tra Porto Recanati e Civitanova in direzione sud. Ferita una ragazza, non è grave

Auto si ribalta lungo l’A14 tra Porto Recanati e Civitanova, a bordo una ragazza che è stata soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni non gravi. L’incidente è avvenuto sulla corsia in direzione sud intorno alle 20,15. Secondo la ricostruzione di quanto accaduto la conducente ha fatto tutto da sola e la vettura, fuori controllo, si è poi ribaltata sulla carreggiata. Sul posto il 118 per prestare i soccorsi alla ragazza e i vigili del fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza della vettura. La donna, che non ha riportato ferite gravi, è stata trasportata al pronto soccorso di Civitanova.