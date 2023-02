IL SERVIZIO sarà attivo da lunedì 27 febbraio al 31 agosto. La vicesindaca Nelia Calvigioni: «Per l'ente nessun costo, era già compreso in una offerta migliorativa del 2018 ma finora non era stato sfruttato»

Bus navetta dalle frazioni di San Claudio e Colbuccaro e dalla zona industriale e da Beati-Grazie, ai punti nevralgici del centro storico di Corridonia dalle 9,30 alle 12. E’ il servizio attivato dall’amministrazione comunale che partirà da lunedì 27 febbraio e continuerà fino a giovedì 31 agosto. Non sarà attivo nei giorni festivi e potrebbe subire delle modifiche durante il periodo pasquale, estivo e nel mese di agosto.

«Il servizio – si legge in una nota del Comune – è rivolto ai cittadini over 60, che, per finalità sociali, che devono raggiungere il centro storico, il cimitero, il distretto sanitario, gli studi medici e supermercati vari. Sarà erogato in modalità gratuita, a seguito dell’offerta migliorativa della ditta aggiudicatrice nell’appalto della gara dei trasporti scolastici e servizi complementari effettuata nel 2018 con scadenza 31 agosto».

L’assessora Nelia Calvigioni, dall’insediamento della nuova amministrazione, con gli uffici e la ditta aggiudicatrice, ha iniziato un percorso per attivare quanto era previsto nell’offerta migliorativa: «Il servizio offerto nel 2018 era quello di trasporto sociale, l’attivazione dell’offerta non comporta alcun onere per l’ Ente. Ringrazio gli uffici comunali Servizi Sociali e Polizia municipale per l’impegno e per il risultato ottenuto».

Continua Calvigioni: «Sarà un banco di prova per valutare le esigenze del territorio. Alla scadenza dovremo valutare esigenze e criticità riscontrate e trovare altre soluzioni utili per offrire alla cittadinanza un servizio di trasporto pubblico senza gravare sul bilancio comunale. Nella consapevolezza che si sono persi quasi 5 anni dal 2018 ad oggi della gratuità offerta nella gara».