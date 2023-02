GRUPPO più numeroso dalla frazione Colleluce, maschera più giovane ad un bimbo di tre mesi e fenicotteri rosa arrivati da Appignano

Un pomeriggio di festa e divertimento ha salutato, in piazza Del Popolo, il ritorno del Carnevale in maschera a San Severino.

L’appuntamento, il penultimo nel cartellone degli eventi promossi dalla Pro Loco e dal Comune in collaborazione con la Dm Show Services, ha riscosso un grande successo di pubblico. Tante le famiglie che hanno scelto il luogo simbolo della città per fare festa. Moltissimi i bambini in maschera che hanno preso parte al mega party, tra musica e allegria, con la partecipazione straordinaria di alcune mascotte dei cartoon tra cui Super Mario Bros, Sonic e Pikachu. A tutti i presenti la Pro Loco ha offerto zucchero filato e popcorn. Il sindaco Rosa Piermattei, l’assessore al Turismo Michela Pezzanesi e la presidente della Pro Loco Paola Miliani hanno premiato il gruppo più numeroso, quello della frazione Colleluce, la maschera più originale rappresentata dai fenicotteri rosa arrivata da Appignano, la maschera più giovane di un bimbo di appena tre mesi e la maschera diversamente giovane. Inoltre, un premio speciale è andato all’associazione Luci e Pietre per le tante iniziative curate per i bambini fin dal periodo natalizio. Apprezzato anche il piccolo luna park installato sopra la piattaforma insieme all’angolo street food. L’ultimo degli appuntamenti in calendario per il Carnevale settempedano sarà quello di sabato 25 febbraio con il ritorno del veglione dello sport a Villa Collio.