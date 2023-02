POLIZIA in campo nelle zone più a rischio. In totale identificate 110 persone e fermati 50 veicoli. Due ragazzi trovati con un po' di hashish segnalati alla Prefettura

Identificate 110 persone e fermati 50 veicoli, due giovani segnalati per droga. E’ il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia negli ultimi giorni a Macerata, Porto Recanati e Corridonia, così come diposto nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Flavio Ferdani.

In campo gli agenti della Questura, il reparto Prevenzione crimine di Perugia e il reparto Cinofili di Ancona. Ieri mattina i controlli si sono concentrati a Porto Recanati, mentre nel pomeriggio di ieri hanno interessato Corridonia e stamattina Macerata. A Porto Recanati i controlli sono stati estesi anche alla zona dell’Hotel House, per prevenire lo spaccio. Mentre nel capoluogo sono state passate al setaccio le aree verdi (Giardini Diaz e Parco di Fontescodella), i terminal bus, le scuole, le stazioni ferroviarie e tutti i luoghi di aggregazione giovanile. Segnalate alla Prefettura due giovani trovati in possesso entrambi di piccole quantità di hashish.