MACERATA - Si è spento all'ospedale di Macerata dopo una malattia. Aveva diretto a lungo il Terzo circolo. E' stato presidente dell'Acli. Il funerale domani alle 10 nella chiesa di Santa Croce

di Alessandra Pierini

Autorevole, sempre disponibile e con la battuta pronta. Un vero punto di riferimento per decenni nel mondo della scuola di Macerata. Walter Ciccarelli, indimenticato direttore didattico nel capoluogo per 40 anni, è morto ieri pomeriggio a 85 anni all’ospedale di Macerata dopo una malattia. Accanto a lui i quattro figli Emanuele, Daniele, Paolo e Andrea e la figlia Myriam: «Per noi è stato fino all’ultimo un grandissimo esempio». Con lui anche la moglie Anna Parenti, anche lei ha lavorato nel settore scolastico come insegnante.

Ciccarelli è stato direttore didattico di scuola elementare e in particolare ha lavorata, per la maggior parte della sua carriera direttore del Terzo circolo che faceva capo a via Panfilo, nell’attuale scuola Salvo D’Acquisto. Lì, in cima ad una scala a chiocciola c’era il suo ufficio, dal quale si affacciava spesso e osservava l’ingresso di alunni e alunne o raggiungeva le aule. Per molti anni è stato presidente dell’Acli. Ha collaborato per diverso tempo con TeleMacerata e Radio Nuova Macerata dove conduceva programmi dedicati alla vita scolastica.

Dopo la pensione aveva perso la vista da entrambi gli occhi ma non si era per questo perso d’animo e aveva comunque continuato a portare avanti le sue attività. Ha affrontato anche la malattia con la sua solita tenacia. Da oggi sarà allestita la camera ardente all’obitorio di Macerata. Il funerale si terrà domani alle 10 nella chiesa di Santa Croce.