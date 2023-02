ECONOMIA - Il Cda ha approvato nei giorni scorsi il bilancio che sarà poi sottoposto alla valutazione dell’assemblea dei soci di fine aprile. La soddisfazione del presidente Ferdinando Cavallini e del direttore generale Toni Guardiani

Utile lordo e netto raddoppiati rispetto al precedente esercizio. E’ il risultato ottenuto da Banca Macerata nel 2022. Lo schema di bilancio 2022 che sarà poi sottoposto alla valutazione dell’assemblea dei soci di fine aprile è stato approvato nella seduta del 10 febbraio dal Consiglio di amministrazione di Banca Macerata.

«L’anno 2022 – si legge in una nota dell’istituto di credito – si è concluso con masse ancora crescenti ed un rilevante risultato economico, il migliore di sempre. Infatti, sia l’utile lordo (7,5 milioni di euro) sia quello netto (5,1 milioni di euro) sono risultati pari a circa il doppio rispetto al precedente esercizio. Tanto più importante è il risultato conseguito, in quanto il 2022 è stato, fra l’altro l’anno in cui è stato portato felicemente a termine un aumento di capitale misto che ha portato il Capitale sociale a 45 milioni di euro».

Grande soddisfazione esprime il presidente, Ferdinando Cavallini, perché le positive risultanze del 2022 confermano la solidità, la stabilità, la capacità di fare reddito e la crescente fiducia che clienti ed azionisti ripongono in Banca Macerata la quale, sempre più, può porsi come punto di riferimento per la comunità locale.

A distanza di un anno dal suo insediamento, il direttore generale, Toni Guardiani, sottolinea, con orgoglio e soddisfazione, i brillanti risultati conseguiti dalla Banca – di cui fornisce qualche dettaglio – che testimoniano la capacità di generare valore per i clienti e per gli azionisti.

«Le masse amministrate hanno superato la soglia del miliardo di euro, gli impieghi verso la clientela sono cresciuti del 6,5% e la raccolta diretta ha segnato un importante + 9,4%. Anche la qualità del credito è migliorata, con indici netti e lordi delle partite deteriorate attestatesi al 2,5% e al 4,4%; risultati migliori della media delle banche di piccole e medie dimensioni.

Quindi, continua il trend di miglioramento – già osservato da qualche anno – della parte strutturale della gestione. Tutti i dipendenti e collaboratori della Banca sono impegnati a lavorare con dedizione per offrire un servizio sempre più efficiente ed efficace e per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. L’avvio dell’operatività nella nuova sede sociale in contrada Acquevive, non potrà che agevolare questo virtuoso processo».

Le porte dei nuovi uffici si apriranno per i dipendenti della Banca lunedì 20 febbraio, quando potranno iniziare a lavorare nella nuova struttura moderna e accogliente. L’inaugurazione ufficiale della nuova sede è ancora in fase di definizione e dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, quando tutti i lavori, anche nell’area esterna, saranno completati.