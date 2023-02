MILANO - Il primo cittadino entusiasta. Impegno anche sul fronte del turismo religioso utilizzando il richiamo esercitato dalla beatificazione del gesuita maceratese

L’arena fa il pieno di contatti alla Bit, entusiasta il sindaco e presidente dell’associazione Sferisterio Sandro Parcaroli.«Il nostro stand – osserva il primo cittadino – ha suscitato grande interesse, ci sono stati tantissimi contatti con i gruppi e tanti sono quelli che hanno assicurato la loro partecipazione e che saranno ricontattati a brevissima scadenza. Enorme la quantità di materiale che è stato distribuito, forse potevamo fare qualcosa di più e meglio, ma sicuramente il bilancio è largamente positivo anche per la promozione della stagione estiva allo Sferisterio».

Il sindaco Sandro Parcaroli oggi pomeriggio era sulla strada del ritorno a Macerata dopo aver presidiato lo stand in fiera a Milano:« Si sono viste tantissime persone, tanti tour operator che ho invitato personalmente a farci visita: tutti hanno preso il materiale promozionale, posso solo dire che la nostra partecipazione alla Bit è stata un grande successo. Sono stato qui per quattro giorni, sicuramente stressante ma bello e molto utile». Finita la Bit, giovedì prossimo i vertici dello Sferisterio presenteranno (finalmente) i contenuti della stagione lirica 2023 in modo da partire anche con la biglietteria.

Per tornare alla Bit focus su “Padre Matteo Ricci, un gesuita in cammino”. Al panel hanno preso parte il governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli, il direttore dell’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche (Atim), Marco Bruschini e il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli che, dopo aver affrontato il tema della “Nuove frontiere del turismo religioso, hanno dialogato coni il vescovo di Macerata Nazzareno Marconi, presidente della conferenza episcopale marchigiana e Simone Longhi, notaio della causa di beatificazione di padre Matteo Ricci. «A lui si deve la presenza di tantissimi cattolici in Cina e in Corea – ha spiegato il vescovo Marconi -, una cifra di cui abbiamo bisogno per comprendere il messaggio di questo missionario partito dall’Italia per annunciare il Vangelo, una realtà che si incarna in tante culture in maniera variegata e ricca, facendosi cinese tra i cinesi. La notizia della venerabilità di padre Matteo Ricci è anche per questo motivo un evento storico».La riflessione di Simone Longhi: «Si è trattato di un percorso lungo e tortuoso iniziato nel 1984 con il vescovo Tarcisio Carboni, poi proseguito in modo importante dal 2010 e che ho potuto seguire come notaio attuario insieme a don Gianluca Merlini, giudice delegato per la causa di beatificazione, e a padre Gianni Criveller, presidente della Commissione storica, la notizia della venerabilità di questo marchigiano di Macerata, missionario e umanista cristiano, rafforzerà le strade del dialogo non solo interreligioso ma anche interculturale tra Italia e Cina».

(L. Pat.)